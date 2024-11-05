Ситуация в энергосистеме изменилась из-за похолодания: введут ли графики отключения света

В Украине, несмотря на похолодание, энергосистема работает стабильно, и в ближайшее время ограничений в снабжении электроэнергией не предусматривается. Риск отключений растет только в случае массированных обстрелов, но страна активно готовится к зиме и создает достаточные резервы для поддержки сети.

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Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Роман Андарак в эфире телемарафона. Он отметил, что текущий баланс энергосистемы позволяет стабильно обеспечивать потребности потребителей и в ближайшее время не предусматривается введение ограничений.

Ситуация в энергосистеме контролируемая, но ее стабильность будет зависеть от интенсивности обстрелов критической инфраструктуры, к которым прибегает Россия. резервного оборудования для укрепления ключевых объектов. Андарак назвал прогнозы длительных отключений, даже без обстрелов, "недостаточно ответственными", поскольку факторы могут быстро изменяться.

Министерство энергетики вместе с международными партнерами активно работает над защитой энергоинфраструктуры и созданием резервов. Среди ключевых мер, предпринимаемых для повышения надежности энергосистемы:

защита объектов критической инфраструктуры – в том числе станций, обеспечивающих производство и распределение электроэнергии.

– в том числе станций, обеспечивающих производство и распределение электроэнергии. создание резерва необходимого оборудования – это поможет при возможных повреждениях быстро возобновлять поставки.

– это поможет при возможных повреждениях быстро возобновлять поставки. интеграция с европейской энергосистемой – недавно Европейская сеть системных операторов приняла решение об увеличении объемов коммерческого импорта электроэнергии в Украину, что обеспечит дополнительные 2,5 ГВт мощности.

Кроме того, в ежедневном режиме продолжается масштабная ремонтная кампания, предусматривающая восстановление и модернизацию генерационных мощностей. Критические объекты дополнительно снабжаются резервными источниками питания благодаря международным партнерам.

Издание Politico со ссылкой на мнения экспертов утверждает, что даже при самом реалистичном сценарии украинцы могут столкнуться с длительными отключениями электроэнергии – от 8 до 14 часов в сутки. Если температура снизится до экстремально низких показателей и на энергосистему будут нанесены массированные удары, отключения могут достигнуть 20 часов в сутки.

Андарак, однако, подчеркнул, что подобные прогнозы нуждаются в осторожном подходе. Министерство считает, что благодаря подготовленным мероприятиям у украинской энергосистемы есть все шансы справиться с зимними нагрузками, если не произойдет значительных повреждений.

Учитывая возможные риски, Министерство энергетики также обратило внимание на важность международного сотрудничества. Недавнее решение европейских энергосистем позволяет Украине увеличить импорт электроэнергии до 2,5 ГВт, что является важным шагом в подготовке к зиме. Это обеспечит возможность дополнительных поставок в случае повреждения критической инфраструктуры или дефицита внутренних генерационных мощностей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, на сегодняшний день оснований для введения графиков почасовых отключений нет, хотя снижение температуры в начале недели может привести к росту потребления электроэнергии. Решение об отключении будет принимать НЭК "Укрэнерго" на основе фактической ситуации в энергосистеме.

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