Ситуация в энергетике Украины изменилась: в "Укрэнерго" объяснили, почему отключений стало меньше

Украинские энергетики продолжают восстанавливать поврежденные в результате российских атак объекты. Жители большинства регионов уже могут почувствовать результат их работы, поскольку отключений электроэнергии для населения стало меньше.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко. Он отметил, что на ситуацию в энергосистеме также положительно влияет увеличение импорта электроэнергии из стран Европейского Союза (ЕС).

"На сегодняшнее утро ситуация улучшается, энергетики работают как только позволяют условия безопасности и, пожалуй, наши потребители могут это увидеть в режиме реального времени, поскольку есть свет в каждом доме", – объясняет Зайченко.

По его словам, Украина увеличила импорт электроэнергии из ЕС в два раза. Это также позволяет обеспечить потребителей светом.

"И здесь в плюсе то, что конъюктура украинского и европейского рынков показывает возможность нашим трейдерам покупать электроэнергию в Европе. В Европе праздники, электроэнергия дешевле и поэтому на фоне дефицита в нашей нейросистеме это наиболее благоприятные условия для поставки электроэнергии в Украину", – отметил глава "Укрэнерго".

Света стало больше

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко обещала, что с 24 декабря электроэнергии для бытовых потребителей стало больше. В частности, это стало возможным благодаря выполнению правительственного решения о перенаправлении высвобожденного энергетического ресурса (до 1 ГВт), полученного в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры, для нужд населения.

Она назвала это одним из шагов, который поможет сбалансировать энергосистему и уменьшить количество отключений у людей. Другие направления это:

увеличение импорта электроэнергии ;

; восстановление поврежденной атаками врага генерации ;

; наращивание индивидуальной генерации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по словам главы "Укрэнерго" Виталия Зайченко, длительные морозы на уровне -10°C могут привести к усилению отключений света, ведь в таком случае потребление резко возрастет и его нечем будет перекрыть. А потому подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.

