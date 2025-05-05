Ситуация в энергетике существенно изменилась: в "Укрэнерго" выступили с объяснением

В Украине выросло потребление электроэнергии. Утром понедельника 5 мая его уровень был на 8,6% выше, чем в это же время в предыдущий рабочий день – в пятницу, 2 мая. Причина – ухудшение погодных условий, что приводит к низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: также из-за облачной погоды и осадков в части областей увеличивается энергопотребление из общей сети.

"Потребление электроэнергии выросло. Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются", – говорится в сообщении.

Украинцы остались без электроснабжения

Вместе с тем, отмечается, на утро 5 мая полностью либо частично были обесточены 68 населённых пунктов в 5 областях. Причина – неблагоприятные погодные условия:

сильный дождь;

град;

порывы ветра.

В настоящее время идет работа над устранением проблем. Как рассказали энергетики, они стараются заживить всех абонентов как можно быстрее.

Украинцам назвали тариф на свет с 1 июня

В свою очередь, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения – до 31 октября. Соответственно, за май, июнь, июль и т.д. украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее же действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

Таким образом, семьи, проживающие в домах с газовыми плитами и централизованной поставкой горячей воды, и потребляющие не более 190 кВт*ч в месяц (соцнорма в 70 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена), будут платить за свет 820,8 грн.

А те, кто живет в домах с электроплитами и централизованной поставкой горячей воды, и потребляют не более 230 кВт*ч в месяц (соцнорма в 110 кВт*ч на одного члена семьи + дополнительно 30 кВт*ч на каждого другого члена) – 993,6 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в Украине летом возможны отключения электроэнергии в вечерние часы из-за сезонных ремонтов на энергоблоках и нехватки мощностей. Эксперты призывают готовиться к локальным перебоям и советуют устанавливать солнечные панели или держать наготове генераторы.

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