Ситуация в энергетике критическая: украинцев предупредили, будут ли отключать электроэнергию летом

Если лето будет жарким, перед Украиной может снова возникнуть угроза стабилизационных отключений электроэнергии. Надо быть готовыми к тому, что летом атомная генерация упадет из-за плановых ремонтов энергоблоков, а ТЭС и ГЭС уже еле тянут.

Об этом предупредил экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишут медиа. "Честно говоря, жара для нас сейчас – так себе новость. Наша энергосистема теперь очень зависит от погоды, потому что рабочих электростанций осталось критически мало. Поэтому как только ползет вверх температура, растет и потребление, а это сразу создает проблемы", – говорит он.

Кудрицкий напомнил, что в июле 2024 года из-за затяжной жары свет выключали серьезно – и это при уже побитых обстрелами станциях. Этим летом ситуация не лучше.

Состояние генерации – критическое

ТЭС разрушены настолько, что могут выдать лишь треть от нормальной мощности.

разрушены настолько, что могут выдать лишь от нормальной мощности. ГЭС страдают сразу с двух сторон: воды в реках мало из-за слабого паводка, да еще и сами станции серьезно пострадали от ракетных ударов.

страдают сразу с двух сторон: воды в реках мало из-за слабого паводка, да еще и сами станции серьезно пострадали от ракетных ударов. Атомные станции традиционно летом наполовину уходят на плановые ремонты и перезагрузку топлива.

Что будет летом

Сценарий зависит от двух факторов – погоды и обстрелов. Поэтому, если ударит +35°C и будет держаться недели три, система в какой-то момент не выдержит. При таком сценарии одного только импорта электроэнергии из-за рубежа может не хватить, и потребление придется ограничивать.

"Я не говорю, что это 100% произойдет, или что нас точно ждут 16 часов без света. Все может пройти относительно мягко – например, по два часа в сутки в какие-то отдельные дни. Но гарантировать, что отключений вообще не будет, сегодня никто не может", – отметил Кудрицкий.

Если же длительной жары не будет и обстрелы не усилятся – есть шанс пройти лето без отключений. Впрочем, учитывая характер атак РФ, этот сценарий экс-глава "Укрэнернго" считает маловероятным.

