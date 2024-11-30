Ситуация в энергетике изменилась: как долго не будет электроэнергии 30 ноября
В Украине 30 ноября время применения и объем мер ограничения уменьшат. Наиболее жесткие ограничения ожидаются с 14:00 до 20:00.
Об этом сообщает "Укрэнерго". Для бизнеса и промышленности графики ограничения мощности будут действовать в период с 08:00 до 23:00.
- 08:00 – 14:00 – одна очередь отключений
- 14:00 – 20:00 – две очереди отключений
- 20:00 – 22:00 – одна очередь отключений
Причина временного усиления ограничений – повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу
- Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях
Что означают очереди и где искать свой график
- 1 очередь – 4 часа ограничений в сутки;
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов ограничений в сутки;
- 4 очереди – 16 часов ограничений в сутки.
Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ и электроэнергию с 1 декабря не изменится. Цена будет составлять 7,96 грн за куб газа для клиентов "Нефтегаза". А это около 98% всех украинских семей. В то же время за каждый 1 кВт*ч электроэнергии нужно будет платить 4,32 грн.
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