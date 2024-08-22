Ситуация в энергетике 22 августа изменилась: хватит ли тока

В Украине 22 августа ситуация в энергетике улучшилась. Благодаря уменьшению температуры воздуха на улице применение отключений не прогнозируется.

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"При изменении ситуации – о мерах ограничения будет сообщено дополнительно. Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо. Не включайте мощные электроприборы одновременно с 16:00 до 22:00", – объясняют в "Укрэнерго".

Херсон частично остался без света из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры. Сейчас энергетики проводят аварийно-ремонтные работы, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение, сообщил Александр Прокудин, глава Херсонской облгосадминистрации.

Когда могут быть восстановлены отключения?

Уже в середине октября графики отключения, по идее, вернут из-за роста потребления электроэнергии в отопительный сезон. Об этом говорится в разъяснении ДТЭК, которые компания опубликовала на своих официальных страницах в соцсетях. Зимой начинается период пикового потребления.

При этом украинская энергосистема не может удовлетворить потребности. Так что придется применять графики почасового отключения. "Без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых атак на объекты энергетики или аномальной жары. Но с наступлением холодов нагрузки на систему увеличатся. Люди начнут пользоваться электроотоплением и будут больше включать свет, потому что зимой темнеет раньше", – объясняют в ДТЭК.

В то же время, заместитель председателя наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко отметил, что энергетики еще в мае ожидали улучшения ситуации после того, как снизится температура воздуха. Аномальная жара уже позади, так что ситуация действительно стабилизировалась. При этом Бойко настроен более оптимистично: отключения можно избежать в течение трех месяцев (начиная с июля).

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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