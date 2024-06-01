Украинцы могут даже после подорожания платить за электроэнергия по тарифу в два раза меньше: что сделать

В Украине с 1 июня стоимость электроэнергии выросла с 2,64 до 4,32 грн за кВт*ч. При этом у украинцев остается возможность при подключении двухзонного счетчика платить за ток вдвое меньше. Такое устройство учета окупится через 5 месяцев.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Стоимость электроэнергии была пересмотрена по решению Кабмина. Тариф действует с июня и касается всех украинцев (независимо от объемов потребления).

Для этого необходимо установить двухзонный счетчик, а также подать заявку к поставщику электроэнергии. Правда, из-за большой нагрузки некоторые клиенты, которые подают заявки о подключении ночного тарифа, получают ответ с сообщением, что их очередь придет только в ноябре этого года. Однако такая очередь наблюдается далеко не во всех городах.

Подключение ночного тарифа бесплатно. Но при этом украинцу придется приобрести двухзонный счетчик. Она стоит от 1,6 тыс. до 2,4 тыс. грн. Такая покупка скоро окупится. Например, если вы тратите 250 кВт*ч в месяц и половину тока будете потреблять в ночной период, ежемесячно вы сможете экономить 460 грн в месяц. Уже через 5 месяцев покупка счетчика окупится.

Повышение тарифов должно увеличить поступление в бюджеты "Энергоатома" и "Укргидроэнерго". Средства потратят, в том числе, на восстановление после российских атак. При этом на графики отключения электроэнергии размер тарифов никак не может повлиять. На восстановление требуются миллиарды долларов и около двух лет.

Как сообщал OBOZ.UA, за май украинцы заплатят за электроэнергию по текущему тарифу – он составляет 2,64 грн/кВт*ч. Причем независимо от объема потребленного ресурса.

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