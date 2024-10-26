Ситуация сложная, в некоторых регионах нет света: энергетики призвали украинцев сократить потребление электроэнергии вечером

В Украине энергосистема остается сбалансированной. Однако вражеские обстрелы энергетической инфраструктуры приводят к повреждениям, затрудняющим работу энергосистемы. Энергетики призвали потребителей пользоваться электроэнергией бережливо, особенно в вечерний период с 17:00 до 22:00.

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Об этом идет речь в публикации Министерства энергетики. Так, из-за обстрелов и боевых действий были обесточены потребители в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. Сергей Тютюн, глава Хмельницкой ОВА, отметил: во время воздушных тревог на Хмельнитчине силы ПВО сбили 8 БПЛА типа "Shahed". В результате атаки частично отсутствует свет в 4 населенных пунктах Хмельницкого района, в том числе в областном центре.

В Харьковской области в результате боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители. На Донетчине из-за боевых действий выключалась воздушная линия. Потребители не обесточивались. Винницкая область: из-за технологических нарушений обесточивалась подстанция и промышленность, что привело к нарушениям технологии производства. Питание возобновлено.

"В минувшие сутки энергетики возобновили питание для 12 704 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий и технологических нарушений. На утро остаются частично или полностью обесточенными из-за боевых действий и технарушений 543 населенных пункта", - объясняют в Минэнерго.

На сегодняшний день прогнозируется импорт из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 7189 МВт*ч и мощностью 1246 МВт.

Как подготовить квартиру

Перед началом активного отопительного сезона нужно заранее подготовить батареи. Это поможет сохранить тепло, а также сэкономить на энергоносителях. Да, первое, что нужно сделать – проверить систему на протечку.

"Обратите внимание на соединение труб, где чаще всего могут возникать проблемы. Если найдете даже небольшое течение, лучше сразу вызвать мастера для ремонта, чтобы избежать более серьезных проблем во время сезона", – говорится в разъяснении.

Кроме того, необходимо провести промывку системы. Скопившиеся отложения внутри батарей уменьшают их теплоотдачу. Для этого лучше обратиться к специалистам, которые смогут промыть профессионально систему.

Также следует выпустить воздух из систем. Оно может стать причиной неравномерного нагрева батарей. Чтобы избежать этого, нужно спустить воздух из системы:

найдите специальный клапан для отвода воздуха, обычно расположенный на верхней части батареи;

используйте ключ для клапана, чтобы открыть его, пока не начнет вытекать вода;

как только вода начнет течь равномерно без воздушных пузырьков – закрутите клапан.

Следующий шаг – проверка терморегуляторов. Если установлены терморегуляторы, убедитесь, что они работают корректно. Откройте их на полную мощность, чтобы проверить, равномерно ли батареи нагреваются. Если регуляторы работают со сбоями, лучше отремонтировать или заменить.

После проделанных работ включите отопление на несколько часов и проверьте работу системы:

Все батареи должны нагреваться равномерно

Если батарея остается холодной, возможно, необходимо дополнительное удаление воздуха или даже вмешательство специалистов.

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