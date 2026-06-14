Ситуация с оплатой отопления в Киеве набирает обороты: этим делом может заняться АМКУ

В июне более миллиона квартир в Киеве подверглись масштабному перерасчету оплаты за отопление за январь 2026 года, в результате чего часть жильцов получила неожиданные счета на сотни и тысячи гривен. Если Антимонопольный комитет признает отдельные начисления необоснованными, образовавшаяся финансовая дыра может достичь сотен миллионов гривен, которые придется покрывать из городского или государственного бюджета.

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Об этом заявил бывший советник президента Олег Устенко в комментарии СМИ. По его словам, возмущение горожан вызвало не только само доначисление, но и тот факт, что платежные документы поступили через несколько месяцев после завершения отопительного сезона.

Многие потребители сообщали о повторных счетах за уже оплаченные услуги или о дополнительных суммах за тепло, которое из-за аварий и отключений фактически не поставлялось в полном объеме. В некоторых случаях речь шла о значительных суммах, что стало неожиданной финансовой нагрузкой для семей.

После волны жалоб вопрос дошел до правительственного уровня. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что ситуация требует детального изучения, а в случаях, когда услуга не предоставлялась, в платежках должны быть нулевые начисления.

В коммунальном предприятии уверяют, что речь идет не о новых платежах, а о масштабном перерасчете, который был проведен в соответствии с постановлением Кабинета Министров №683. По информации предприятия, новый механизм корректировки тарифов начал действовать только в мае 2026 года, поэтому провести соответствующие расчеты раньше было невозможно.

В компании утверждают, что перерасчет охватил более миллиона квартир столицы. По официальным данным, для 99% потребителей он якобы привел к уменьшению начислений в среднем на 40%, а общая сумма корректировки превысила 720 миллионов гривен.

По мнению Устенко, ситуация требует независимого анализа. По его словам, Антимонопольный комитет имеет полномочия проверить не только сами платежки, но и экономическое обоснование тарифов. В ходе такой проверки могут быть проанализированы расходы предприятия, структура себестоимости теплоснабжения, использование средств и реальные затраты на производство и транспортировку тепловой энергии для киевлян.

Эксперт считает, что проверка позволит установить, насколько законными и экономически оправданными были доначисления, вызвавшие массовое недовольство потребителей. В то же время Устенко предупреждает, что даже в случае отмены части начислений ситуация не будет окончательно решена.

По словам Устенко, если предприятие-монополист не получит средства от потребителей, возникнет значительный финансовый дефицит. Покрывать его придется либо за счет городского бюджета Киева, либоза счет государственного бюджета.

В нынешних экономических условиях найти дополнительные миллиарды гривен будет непросто, особенно учитывая значительные расходы государства на оборону и социальную поддержку населения. Экономист не исключает, что из-за нехватки средств государство может столкнуться с ростом задолженности перед предприятиями, что будет напоминать проблемы, характерные для 1990-х годов.

В "Киевтеплоэнерго" напоминают, что январь 2026 года был одним из самых сложных месяцев для системы теплоснабжения столицы. Из-за сильных морозов и последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру было зафиксировано более 1200 повреждений тепловых сетей. Аварийные бригады работали в усиленном режиме, однако полностью избежать перебоев с теплоснабжением не удалось.

В настоящее время ситуация остается под контролем правительства и местных властей. В случае подтверждения ошибок или необоснованных доначислений жителям обещают провести дополнительные перерасчеты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы начали более добросовестно оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Впрочем, общая сумма задолженности все еще превышает 100 млрд грн, а больше всего население задолжало за отопление и горячую воду — – почти 39,8 млрд грн.

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