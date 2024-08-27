Ситуация с графиками света резко изменилась: применены экстренные отключения электроэнергии

В Украине, 27 августа, ввели экстренные отключения света в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях из-за сложной ситуации в энергосистеме. Энергетики работают непрерывно, но при экстренных отключениях графики не действуют.

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Об этом сообщил ДТЭК. "Соответствующее распоряжение дает Укрэнерго из-за сложной ситуации в энергосистеме", - говорится в сообщении.

Масштабные атаки со стороны РФ снова заставили Украину прибегнуть к жестким графикам отключений электроэнергии, чтобы стабилизировать ситуацию в энергосистеме. В этой связи, 27 августа были введены специальные графики отключений, относящиеся к четырем группам одновременно. В это время свет должен отсутствовать в соответствующие периоды, что отмечено в графиках, опубликованных на страницах энергоснабжающих компаний.

Об экстренных отключениях также сообщил генеральный директор энергетической компании YASNO Сергей Коваленко. "Мощностей энергосистемы не хватает, чтобы обеспечить стабильные поставки. Графики не действуют", – отметил он.

Как отметили в ДТЭК, в Украине должны были действовать графики стабилизационных отключений. Однако в некоторых регионах, где ситуация наиболее напряженная, пришлось применять экстренные отключения, не предусматривающие предварительно установленные графики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, энергетики оценивают повреждения и производят аварийно-восстановительные работы, чтобы стабилизировать энергосистему после одной из самых масштабных атак на инфраструктуру. Жесткие графики отключений электроэнергии будут действовать, пока не будет стабилизирована работа распределительных подстанций.

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