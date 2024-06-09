Ситуация кардинально изменилась: графики отключения в Киеве 9 июня переписали

Сегодня, 9 июня, в Киеве упразднены графики стабилизационных отключений электроэнергии. Ограничения на поставку света отменены. Ранее ДТЭК сообщал, что отключение должно было состояться с 20:00 до 22:00. Если света нет вне графика, следует оставить заявку на сайте ДТЭК для выяснения причины.

Об этом сообщили в ДТЭК. " Приятные новости. Согласно обновленной информации от Укрэнерго, сегодня мы сможем пройти день без графиков отключений ", – говорится в сообщении.

По сообщению "Укрэнерго", энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, сегодня также ограничиваться не будет. Что делать, если свет выключен вне графика:

Что делать, если у вас нет света в белой зоне? Оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns

Оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Что делать, если в сети указано, что у вас свет есть, а у вас его нет? Сначала выяснить у электрика вашего дома, нет ли какой-нибудь аварии. Если нет, оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns

Сначала выяснить у электрика вашего дома, Если нет, оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Что делать, когда у соседа есть свет, а у вас нет? "Порадоваться за соседа, потому что уже через некоторое время он будет за вас радоваться ", – написал СЕО Yasno Сергей Коваленко.

В Киеве каждое гарантированное отключение длится до 4 часов подряд, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. Максимальное время отключения каждой группы составляет 18 часов. Гарантированные отключения варьируются от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели. Чтобы узнать свою группу и время отключения, можно воспользоваться несколькими ресурсами:

сайты ДТЭК: отключение в Киеве – ДТЭК Киевские электросети, отключение в Киевской области – ДТЭК Киевские региональные электросети;

отключение в Киеве – ДТЭК Киевские электросети, отключение в Киевской области – ДТЭК Киевские региональные электросети; чат-боты: в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ;

в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 1588 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588, для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067 и 093), 0800400740.

Жители Киева также могут получать уведомления о времени отключения через приложение "Киев Цифровой". Для этого необходимо зарегистрировать свой адрес в системе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, обязательство для бизнеса импортировать 80% электроэнергии, принятое Кабмином, должно быть обязательно обсуждено с бизнесом. Это помогло бы не раскачивать экономику, а достичь консенсуса и дойти до сбалансированного решения.

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