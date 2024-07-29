График изменили: какой режим отключений света применяют в Украине 29 июля
В Украине сегодня, 29 июля, не будет круглосуточных ограничений на потребление электричества. Так, графики отключений света будут действовать только в течение пяти часов вечером, хотя изначально планировалось семь часов. А режим будет самым легким – одновременно планируют отключать лишь одну очередь.
Об этом предупредили в ДТЭК и "Укрэнерго". "Плюс 2 часа со светом... Графики отключений начнут действовать с 18:00, а не с 16:00 и продлятся до 23:00", – говорится в сообщении энергокомпании ДТЭК.
До того в "Укрэнерго" сообщали, что графики будут применяться с 16:00 до 23:00. "В другие часы – без ограничений", – заявляли энергетики. Также они отмечали, что отключать в это время будут одну очередь потребителей.
В указанное время без света будут только те украинцы, в чьих графиках по адресу предусмотрены отключения именно в соответствующие часы. Продолжительность таких отключений (час, два, четыре часа) определяется облэнерго отдельно в каждой области.
То есть действие графиков в течение 5 часов, не означает, что у каждого украинца не будет света именно шесть часов подряд. Посмотреть свой график можно по ссылкам:
Очереди отключений: что это и как их понимать
На очереди (они же группы) отключений поделены все потребители каждого населенного пункта в Украине. Каждый день "Укрэнерго" рассчитывает, сколько очередей нужно отключить одновременно в то или иное время суток, чтобы сохранить баланс в энергосистеме.
Такая информация, по сути, является технической и предназначена для облэнерго. Однако данные об очередях дают возможность прогнозировать, насколько жесткими будут графики отключений света в тот или иной день. Впрочем, соотношение количества и очередей для одновременного отключения и количества часов без света – только примерное:
- 1 очередь графиков – 4 часа без света (суммарно за сутки);
- 2 очереди – 8 часов;
- 3 очереди – 12 часов;
- 4 очереди – до 16 часов.
Конкретные графики отключений разрабатывают облэнерго в каждой области. В ряде регионов применяют систему "гарантированных" и "возможных" отключений (серые зоны). В других областях просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня.
Тариф на электроэнергию: сколько будем платить в августе
Стоимость электроэнергии в августе в Украине не изменится по сравнению с июлем и составит 4,32 грн за 1 кВт*ч. Действующий тариф будет актуален как минимум до 1 мая 2025-го.
Как рассказала OBOZ.UA заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. На вопрос, будут снова ли пересматривать цены на электроэнергию, она ответила:
"Таких планов нет. О повышении тарифа: 31 мая Кабмин одобрил решение о продлении действия положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электроэнергии, согласно которому устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года", – сказала замминистра.
Как сообщал OBOZ.UA, в конце июля ситуация в энергосистеме Украины значительно улучшилась благодаря досрочному завершению планового ремонта энергоблока компанией "Энергоатом" и его подключению к сети. Это позволило смягчить графики, но полностью отказаться от отключений света невозможно.
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