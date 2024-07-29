График изменили: какой режим отключений света применяют в Украине 29 июля

В Украине сегодня, 29 июля, не будет круглосуточных ограничений на потребление электричества. Так, графики отключений света будут действовать только в течение пяти часов вечером, хотя изначально планировалось семь часов. А режим будет самым легким – одновременно планируют отключать лишь одну очередь.

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Об этом предупредили в ДТЭК и "Укрэнерго". "Плюс 2 часа со светом... Графики отключений начнут действовать с 18:00, а не с 16:00 и продлятся до 23:00", – говорится в сообщении энергокомпании ДТЭК.

До того в "Укрэнерго" сообщали, что графики будут применяться с 16:00 до 23:00. "В другие часы – без ограничений", – заявляли энергетики. Также они отмечали, что отключать в это время будут одну очередь потребителей.

В указанное время без света будут только те украинцы, в чьих графиках по адресу предусмотрены отключения именно в соответствующие часы. Продолжительность таких отключений (час, два, четыре часа) определяется облэнерго отдельно в каждой области.

То есть действие графиков в течение 5 часов, не означает, что у каждого украинца не будет света именно шесть часов подряд. Посмотреть свой график можно по ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Очереди отключений: что это и как их понимать

На очереди (они же группы) отключений поделены все потребители каждого населенного пункта в Украине. Каждый день "Укрэнерго" рассчитывает, сколько очередей нужно отключить одновременно в то или иное время суток, чтобы сохранить баланс в энергосистеме.

Такая информация, по сути, является технической и предназначена для облэнерго. Однако данные об очередях дают возможность прогнозировать, насколько жесткими будут графики отключений света в тот или иной день. Впрочем, соотношение количества и очередей для одновременного отключения и количества часов без света – только примерное:

1 очередь графиков – 4 часа без света (суммарно за сутки);

2 очереди – 8 часов;

3 очереди – 12 часов;

4 очереди – до 16 часов.

Конкретные графики отключений разрабатывают облэнерго в каждой области. В ряде регионов применяют систему "гарантированных" и "возможных" отключений (серые зоны). В других областях просто обновляют графики каждые сутки или даже в течение дня.

Тариф на электроэнергию: сколько будем платить в августе

Стоимость электроэнергии в августе в Украине не изменится по сравнению с июлем и составит 4,32 грн за 1 кВт*ч. Действующий тариф будет актуален как минимум до 1 мая 2025-го.

Как рассказала OBOZ.UA заместитель министра энергетики Светлана Гринчук. На вопрос, будут снова ли пересматривать цены на электроэнергию, она ответила:

"Таких планов нет. О повышении тарифа: 31 мая Кабмин одобрил решение о продлении действия положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электроэнергии, согласно которому устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года", – сказала замминистра.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце июля ситуация в энергосистеме Украины значительно улучшилась благодаря досрочному завершению планового ремонта энергоблока компанией "Энергоатом" и его подключению к сети. Это позволило смягчить графики, но полностью отказаться от отключений света невозможно.

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