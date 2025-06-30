С 1 июля в Украине изменят напряжение в розетках: к чему готовиться

С 1 июля 2025 года в Украине вступает в силу обновленный стандарт напряжения в электросетях – 230/400 В вместо нынешних 220/380 В. Поэтому у некоторых граждан могут возникать вопросы относительно потенциальных последствий такого решения правительства.

Видео дня

OBOZ.UA собрал главную информацию, которая может заинтересовать потребителей электроэнергии в контексте перехода на "европейский" стандарт напряжения.

Переход на новый стандарт напряжения предусмотрен постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Это решение должно гармонизировать украинские и европейские нормы и, соответственно, способствовать интеграции энергосистем – в частности, с ENTSO-E.

Также в НКРЭКУ сообщили, что допустимое отклонение по новому стандарту установили на уровне от -10% до +10% от номинального значения (то есть 207-253 В). В случае выхода напряжения за пределы регулятор советует обращаться в ОСМД, управляющую компанию или ДТЭК – проблему должны устранить за 15 рабочих дней.

Ранее в ДТЭК сообщили, что переход на 230 В не требует замены проводки, хотя и советуют проверить ее владельцам квартир в старых домах. Но переживать из-за поломки бытовых приборов не стоит, поскольку большинство из них не только выдерживают, но и рассчитаны на напряжение в 230 В. И даже более того – нововведение должно уменьшить потребность в стабилизаторах, то есть позволит сэкономить средства и уменьшить потери энергии.

Так же переход не повлияет на суммы в платежках, поскольку потребители платят не за напряжение, а за фактически потребленную электроэнергию, то есть киловатт-часы. "Напряжение – это просто давление в системе, а не количество электричества. Никаких новых цифр в квитанциях из-за этого не будет", – объясняют в ДТЭК.

Также переход на 230 В не ограничивает бытовую активность потребителей – это означает, что они и в дальнейшем могут пользоваться необходимым количеством электроприборов. Впрочем в пиковые часы (то есть утром и вечером) сеть лучше не перегружать. Поэтому, чтобы помочь энергосистеме работать стабильно, несколько мощных электроприборов следует включать одновременно днем.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения – до 31 октября. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее же действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!