Россия год назад начала массированные обстрелы энергетики Украины: назван худший сценарий этой зимой

В прошлом году, 10 октября, энергетическая инфраструктура Украины стала основным объектом массированных атак ракетами и БПЛА страны-террористки России на весь осенне-зимний период. Магистральные сети компании "Укрэнерго" уже готовы передавать зимние увеличенные объемы электроэнергии.

"Но страна-террорист никуда не исчезла. Поэтому выстроили сооружения физической защиты энергообъектов - впервые в мире. Подготовили и схемы резервного питания и варианты преодоления возможных последствий – также впервые в мире. Тем временем Силы Обороны усиливали ПВО – в этом сезоне ее плотность будет значительно выше.Нас часто спрашивают "какой худший сценарий вы рассматриваете". Мы готовились ко всем сценариям", - говорится в заявлении "Укрэнерго" 10 октября.

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В компании добавили, что наихудший вероятный вариант – это повтор прошлогодних атак страны-агрессорки. "Но враг, который не может преодолеть ВСУ, и потому атакует гражданскую инфраструктуру, не застанет нас врасплох", – говорится в заявлении.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал украинцев запасаться генераторами на зиму. Со своей стороны он добавил, что энергетики будут делать все для того, чтобы эта техника не понадобилась.

"Если есть возможность, усиливайте автономное функционирование, сделайте это. А мы со своей стороны вместе с нашей ПВО будем делать все, чтобы эта техника вам не понадобилась", – заявил глава министерства.

Как писал ранее OBOZREVATEL, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал, что в настоящее время в мире нет полноценной активной технологии, позволяющей накапливать и сохранять электроэнергию в огромных батареях, чтобы в случае блекаутов подавать ее людям.

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