РФ ударила по украинской энергетике: где отключают свет и будет ли график 7 марта

В ночь на 7 марта РФ атаковала объекты энергетической инфраструктуры Украины. В частности, уже в шестой раз за последние 2,5 недели под ударом оказалась энергетика Одесщины. В регионе наблюдаются серьезные перебои со светом. Однако плановых отключений электроэнергии по всей Украине пока не ожидается.

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OBOZ.UA рассказывает о ситуации в энергосистеме Украины 7 марта. "Россия совершила очередную массированную ракетно-дроновую атаку на электроэнергетическую и газовую инфраструктуру в разных регионах Украины. Спасатели и энергетики оперативно работают над ликвидацией последствий. Где возможно, уже проводятся аварийно-восстановительные работы", – сообщили в Министерстве энергетики.

Позже в энергокомпании ДТЭК уточнили, что среди прочего РФ уже четвертую ночь подряд нанесла разрушительные удары по энергетическим объектам в Одесской области. "За последние 2,5 недели это уже шестая атака. Энергетики работают круглосуточно, чтобы отремонтировать оборудование", – говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте облэнерго, проблемы с энергоснабжением в самой Одессе продолжаются в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах. Там ведутся аварийные ремонты.

"Оборудование получило повреждения и пока не способно обеспечить одновременно светом всех жителей пострадавших районов", – признали в компании. Кроме того, в части Одесского района (г. Пивденное, с. Кошары, с. Сычавка) произошла локальная авария.

Кроме того, как сообщил "Нафтогаз Украины", Россия в ночь на 7 марта в очередной раз атаковала газовую инфраструктуру Украины. В результате были повреждены производственные объекты, на которых добывают природный газ, – сейчас они временно выведены из строя.

В свою очередь, в "Укрэнерго" не объявляли о планах применять отключения света в Украине в связи с дефицитом в энергосистеме. Соответственно, почасовые графики вводить пока не будут. То есть если отключения все же происходят, они связаны не с дефицитом электроэнергии в энергосистеме, а с повреждениями сетей из-за российских обстрелов.

В целом потребление электроэнергии в Украине снижается. Утром 7 марта его уровень был на 9,3% ниже, чем в это время предыдущего дня. "Причина – существенное потепление и установление солнечной погоды почти на всей территории Украины, что приводит к эффективной работе бытовых СЭС", – пояснили в "Укрэнерго".

Энергетики все же призывают украинцев постоянно экономить ток. Так, использование мощных электроприборов советуют перенести на дневное время – с 10:00 до 15:00.

Ситуация в энергосистеме может неожиданно изменяться. А потому украинцам нужно следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго):

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Украинцев предупредили об отключениях света: когда могут начаться

Член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко в начале марта предупредил, что в Украине может значительно ухудшиться ситуация с электроснабжением – даже несмотря на потепление. Дело в том, что на АЭС начнутся плановые ремонты, а в нынешних условиях выведение из сети блока на 1 000 МВт является существенным ударом по системе.

"Я не уверен, что можно будет без проблем заместить отсутствие такого энергоблока, тем более нескольких. Гидроресурс в этом году существенно меньше – следствие мягкой и бесснежной зимы", – отметил, в частности, Бойко.

При этом, по его словам, плановых отключений бытовых потребителей все же можно избежать. Однако для этого придется:

строго соблюдать рекомендации по экономному потреблению тока;

увеличивать объемы импорта электроэнергии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как найти свои графики отключений света и разобраться с таблицами. Это может пригодиться в случае, если ограничения затронут и бытовых потребителей.

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