Опубликован график отключений света на 11 июля: в Украине введут жесткие ограничения

В Украине 11 июля ограничения на потребление электроэнергии останутся круглосуточными. Графики отключения света будут действовать во всех областях с 00:00 до 24:00. При этом ужесточенный формат графиков вводится на весь день, а больше всего отключений будет с 16:00 до 23:00.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди. Причина усиления ограничений – рост потребления в жару", – объяснили энергетики.

"Киев, Киевская область, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: высокая вероятность применения светло-серых зон отключений на протяжении всех суток", – добавили в энергокомпании ДТЭК. Светло-серые зоны графиков в этих областях обычно применяются, когда осуществляется отключение трех и более очередей одновременно.

Очереди отключений света: что это и как понять график

"Укрэнерго" с конца июня 2024 года изменило подход к графикам Теперь каждый день компания объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. Это – техническая информация для облэнерго. Но украинцам следует понимать: чем больше очередей, тем больше часов без света будет в указанные сутки.

"Сколько очередей применять во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас – определяют облэнерго в каждом регионе", – объясняли в энергетики.

Однако существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него. Так:

1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);

графиков означает в сутки (суммарно из 24 часов); 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;

ограничений в сутки; 3 очереди – 12 часов без света в сутки;

без света в сутки; 4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки.

"Как в течение суток распределить эту нагрузку – рассчитывают облэнерго и формируют соответствующие графики для каждого региона", – добавили в "Укрэнерго". В ряде регионов для этого, к примеру, существует система с разными типами "зон отключений" в графиках:

темно-серая зона – это время, когда света точно нет;

– это время, когда света точно нет; светло-серая зона – отключения света возможны;

– отключения света возможны; белая зона – свет гарантированно есть.

График отключений света: где узнать для каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрэнерго" перенесло ранее анонсированные замеры потребления с июля на последующие месяцы. Это значит, что запланированные с 9 июля дни без отключений света отменены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!