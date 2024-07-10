Опубликован график отключений света на 11 июля: в Украине введут жесткие ограничения
В Украине 11 июля ограничения на потребление электроэнергии останутся круглосуточными. Графики отключения света будут действовать во всех областях с 00:00 до 24:00. При этом ужесточенный формат графиков вводится на весь день, а больше всего отключений будет с 16:00 до 23:00.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Меры ограничения потребления будут действовать в течение всех суток. С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди. Причина усиления ограничений – рост потребления в жару", – объяснили энергетики.
"Киев, Киевская область, Одесщина, Донетчина, Днепропетровщина: высокая вероятность применения светло-серых зон отключений на протяжении всех суток", – добавили в энергокомпании ДТЭК. Светло-серые зоны графиков в этих областях обычно применяются, когда осуществляется отключение трех и более очередей одновременно.
Очереди отключений света: что это и как понять график
"Укрэнерго" с конца июня 2024 года изменило подход к графикам Теперь каждый день компания объявляет, сколько очередей будут отключать одновременно в каждой области. Это – техническая информация для облэнерго. Но украинцам следует понимать: чем больше очередей, тем больше часов без света будет в указанные сутки.
"Сколько очередей применять во всех регионах одновременно – определяет Диспетчерский центр "Укрэнерго" для компенсации дефицита энергии в системе. Какая продолжительность очереди, какую очередь отключать сейчас – определяют облэнерго в каждом регионе", – объясняли в энергетики.
Однако существует условное соотношение количества очередей отключений света с количеством часов без него. Так:
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки.
"Как в течение суток распределить эту нагрузку – рассчитывают облэнерго и формируют соответствующие графики для каждого региона", – добавили в "Укрэнерго". В ряде регионов для этого, к примеру, существует система с разными типами "зон отключений" в графиках:
- темно-серая зона – это время, когда света точно нет;
- светло-серая зона – отключения света возможны;
- белая зона – свет гарантированно есть.
График отключений света: где узнать для каждой области
Как сообщал OBOZ.UA, "Укрэнерго" перенесло ранее анонсированные замеры потребления с июля на последующие месяцы. Это значит, что запланированные с 9 июля дни без отключений света отменены.
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