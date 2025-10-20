"Просто отключите": энергетики срочно обратились к жителям Харькова

В Харькове энергетики просят жителей до 15:00 максимально сократить потребление электроэнергии – просто выключить ненужные приборы и свет. Отмечается, что это поможет избежать перегрузки сетей и предотвратить аварийные отключения в регионе.

Об этом сообщает "Харьковоблэнерго". Специалисты призвали жителей региона до 15:00 ограничить использование электроприборов, чтобы избежать перегрузки энергосистемы и новых аварийных отключений.

В сообщении компании отмечается: достаточно просто выключить все ненужное – свет, бытовую технику и мощные электроприборы, которые не являются критически необходимыми. Особенно важно не включать одновременно несколько энергоемких устройств, таких как стиральная машина, обогреватель, электрочайник или духовка.

"Мы верим в наших потребителей, с которыми вместе переживали самые темные времена. Благодарны всем, кто понимает ситуацию и поддерживает энергетиков в этот сложный период", – говорится в обращении. Компания отмечает, что каждый выключенный прибор помогает стабилизировать энергосистему, которая сейчас работает под значительной нагрузкой из-за последствий атак на энергетическую инфраструктуру.

Специалисты напоминают, что после массированных обстрелов критической инфраструктуры в Харьковской области, энергосети работают в сложном режиме, а резервы мощности – ограничены. Именно поэтому даже небольшие действия каждого жителя могут иметь существенное влияние на стабильность подачи электричества для больниц, транспортных систем и объектов критической инфраструктуры.

Энергетики подчеркивают, что сейчас, как никогда, важна взаимная поддержка. "Мы чувствуем, что все действительно бок о бок в этой борьбе за свет. Держим наш энергетический фронт – выстоим!", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, обстрелы украинской энергетической инфраструктуры приводят не только к отключениям электроэнергии, но и к повышенной нагрузке на энергосистему. В такие периоды важно экономно пользоваться током – это поможет уменьшить риск аварий и поддержать стабильную работу сети.

