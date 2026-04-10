Проконсультируют по возвращению в Украину: в стране ЕС открывают первый Центр единства для беженцев

Первый в Европе Центр единства украинцев откроется 15 апреля в Берлине, Германия. В нем можно будет получить консультации по возвращению и интеграции, а также приобщиться к образовательным и культурным мероприятиям.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Министерства социальной политики Украины. Там напомнили, что под временной защитой в странах ЕС находится более 4,3 миллиона украинцев, а больше всего – именно в Германии – 1,2 миллиона.

"Мы хотим, чтобы Центр в Берлине стал пространством для сохранения связи наших граждан с Украиной, а также местом, где можно получить проверенную информацию для принятия решения о возвращении домой", – объяснил Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.

В Центре, в частности, можно будет:

получить консультации Пенсионного фонда Украины по вопросам, связанным с пенсиями, жилищными субсидиями, льготами;

посещать регулярные мероприятия для детей и молодежи на основе украинской скаутской модели.

После открытия пространство будет работать в тестовом режиме. Следить за обновлениями его работы призывают на официальной Facebook-странице

Стратегия возвращения украинцев из-за границы

Украина и Европейский Союз готовятся к завершению действия Директивы о временной защите, которая официально продлится до марта 2027 года. Основная цель совместной стратегии заключается в создании прозрачного и предсказуемого механизма или перехода от временных статусов, или возвращению украинцев домой.

В основе этого сотрудничества лежат принципы единства, достоинства и партнерства, имеющие целью сохранить связь беженцев с родиной и обеспечить их успешную интеграцию или возвращение. Отдельные страны ЕС уже внедряют собственные механизмы для изменения статуса украинцев.

Например, Польша предлагает трехлетние разрешения на проживание тем, кто находится под защитой более года, даже без наличия рабочего контракта. Чехия предоставляет возможность длительного пребывания преимущественно высококвалифицированным специалистам.

Германия, где сосредоточено наибольшее количество украинцев, активно интегрирует их в собственный рынок труда. Украинская власть подчеркивает важность того, чтобы наши граждане за рубежом не воспринимались как бремя, а чувствовали себя активными участниками европейского будущего, сохраняя при этом социальную сплоченность для будущей реинтеграции в Украине.

Какие еще изменения вводит Германия для украинцев

Германия для украинских беженцев и других иностранцев весной 2026 года введет биометрическую систему контроля EES. Основные нововведения касаются правил пересечения границы и банковского обслуживания.

С апреля в немецких аэропортах и морских портах на полную мощность заработает автоматизированная система въезда/выезда EES (Entry/Exit System). Украинцы (как граждане страны, не входящей в ЕС) во время прохождения контроля будут обязаны сдавать отпечатки пальцев и делать цифровое фото лица.

Информация будет храниться в базе в течение трех лет. Ожидается, что из-за новой процедуры время прохождения контроля увеличится. Путешественникам советуют закладывать дополнительное время на поездку, особенно в крупных хабах, например Франкфурт или Мюнхен.

Также меняются условия пользования популярной бонусной программой Miles & More (накопление миль для перелетов Lufthansa, Austrian Airlines и др.). Программа переходит от банка Deutsche Kreditbank (DKB) к Deutsche Bank.

Кредитные карты DKB перестанут поддерживать эти бонусы до конца апреля 2026 года. Чтобы сохранить бонусы, украинцам придется открывать счет в Deutsche Bank, что предполагает новую проверку кредитоспособности и подтверждение официальных доходов. Это может стать проблемой для тех, кто не имеет стабильной работы в Германии.

