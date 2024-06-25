Программу льготной ипотеки есть Осел планируют изменить: чего ожидать

Программу льготной ипотеки есть Дом планируют изменить, чтобы она больше поддерживала покупку нового жилья, а не вторичного. Она уже выдала кредиты 10967 участникам на сумму 17,363 млрд грн, а с 1 августа 2023 года на участие в программе могут претендовать также ветераны, участники боевых действий и внутренне перемещенные лица.

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Об этом заявила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 21 июня. Эта инициатива, направленная на облегчение приобретения жилья для определенных категорий граждан, теперь будет иметь новый фокус – первичный рынок жилья.

Целью переформатирования является обеспечение стимулирования строительства нового жилья, что, по мнению правительства, принесет максимальный экономический эффект. "Мы должны переформатировать программу: не расширять возраст жилья на вторичном рынке, а сфокусироваться на первичном рынке ", - отметила Свириденко. Целью фокуса на первичном рынке жилья является поддержание строительной отрасли и увеличение объемов новых жилых объектов.

По данным распорядителя программы ЧАО "Укрфинжилье", до 21 июня 2024 года было выдано кредиты 10 967 участникам на сумму 17,363 млрд. грн. Это свидетельствует об активном спросе на льготные ипотечные кредиты у населения. Программа, предусматривающая льготную ипотеку под 3% годовых сроком до 20 лет с первоначальным взносом от 20% стоимости жилья, пользуется популярностью среди военнослужащих-контрактников ВСУ, работников сектора безопасности и обороны, медработников, педагогов и научных сотрудников.

С 1 августа 2023 г. перечень категорий, которые могут воспользоваться льготными условиями, расширился. Теперь на участие в программе под 7% могут претендовать также ветераны войны, участники боевых действий, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, не имеющие собственного жилья больше нормативной площади.

Программа позволяет льготным категориям участников приобрести жилье в строящемся доме и домах не старше 10 лет в столице и областных центрах. Другие участники могут покупать жилье в домах не старше 3 лет или в строящихся объектах.

На сегодняшний день в программе принимают участие восемь банков-партнеров, среди которых государственные Сбербанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, а также коммерческие банки Сэнс Банк, банк "Глобус", Sky Bank и АО "Банк Кредит Днепр".

Механизм переформатирования программы есть Обитель исключительно на первичный рынок пока не финализирован. Однако, как отмечено в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности за июнь 2024 года, работа над этим продолжается.

Правительство планирует разработать новые условия и механизмы, позволяющие максимально эффективно использовать ресурсы программы и способствовать развитию строительной отрасли. Преимущества фокусировки на первичном рынке очевидны: это будет способствовать увеличению объемов строительства, созданию новых рабочих мест, а также повышению качества жилья, доступного для населения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №11161, упрощающий процедуру получения компенсации за разрушенное или поврежденное имущество для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Законопроект предусматривает отмену обследований уничтоженного имущества на территориях боевых действий или временно оккупированных территориях, что должно облегчить и ускорить процесс выплат.

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