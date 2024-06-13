Порядок компенсации за утраченное жилье для ВПЛ хотят переписать: каких изменений ожидать

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект №11161, упрощающий процедуру получения компенсации за разрушенное или поврежденное имущество для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Законопроект предусматривает отмену обследований уничтоженного имущества на территориях боевых действий или временно оккупированных территориях, что должно облегчить и ускорить процесс выплат.

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OBOZ.UA исследовал детали законопроекта и что нужно знать переселенцам. На фоне полномасштабной войны России против Украины около 5 миллионов ВПЛ были вынуждены переехать в новые общины.

Основные положения проекта закона

Проект закона №11161, зарегистрированный в Верховной Раде 10 апреля 2024 года, направлен на установление порядка компенсации уничтоженного или поврежденного имущества на территориях активных боевых действий или временно оккупированных Россией. Главным комитетом по этому вопросу стал комитет по экономическому развитию под руководством Дмитрия Наталухи. Согласно пояснительной записке, цель проекта закона №11161 состоит в:

поддержке социально-экономического положения ВПЛ;

улучшение условий жизни и адаптации ВПЛ;

более быстрой интеграции ВПЛ в новые территориальные общины.

Соавтор законопроекта Василий Мокан отметил, что одобрение этого документа в первом чтении является шагом к упрощению процедуры получения компенсации за жилье людям, потерявшим его из-за агрессии РФ.

Основные предлагаемые изменения

Проект закона №11161 предлагает несколько новых изменений. А именно:

отмена процедуры обследования уничтоженного или поврежденного недвижимого имущества, расположенного на территориях ведения боевых действий или временно оккупированных Россией;

приравнение поврежденных объектов на временно оккупированных территориях к уничтоженным;

упрощение процедуры получения компенсации за разрушенные или поврежденные объекты недвижимого имущества для ВПЛ, переместившихся с территорий боевых действий или ВТО.

Василий Мокан отмечает, что война приводит к уничтожению все большего количества имущества украинцев, и государство вместе с международными институтами фиксирует эти преступления для дальнейшей компенсации от страны-агрессора. Он подчеркивает, что компенсация за уничтоженное жилье поможет ВПЛ скорее интегрироваться в новые общины.

Как получить компенсацию

Если законопроект будет окончательно принят, ВПЛ смогут рассчитывать на помощь от государства за разрушенное или поврежденное имущество на подконтрольной территории. Для получения компенсации владельцу имущества нужно будет предоставить соответствующее заявление, необходимый перечень документов и материалы фото- и видеофиксации имущества до и после его уничтожения или повреждения. Физического осмотра недвижимости производиться не будет.

Кроме того, владелец разрушенного или поврежденного имущества будет иметь право отказаться от своего права собственности в пользу государства. Это положение позволит государству более эффективно управлять компенсационным процессом и помогать ВПЛ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июня 2024 года выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине продлили для тех, кому помощь назначили автоматически три месяца назад, а также для подавших заявление на продление. Выплаты будут предоставляться наиболее уязвимым категориям населения, включая лиц с низкими доходами, людей с инвалидностью, семьи с детьми и пенсионеров.

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