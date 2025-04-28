'Продам генератор': украинцев в соцсетях рассмешил самый мощный блэкаут в истории Европы

Ряд стран Европы 28 апреля остались без света из-за аварии в европейской энергосистеме. Масштабы отключений поражают – дефицит электроэнергии составляет 10 ГВт, из-за чего этот блэкаут назвали одним из самых мощных в истории Европы. Но это вызвало только иронию у украинцев.

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География перебоев включает Португалию, Испанию, Францию, Германию, Нидерланды, Швецию, Бельгию, Великобританию и частично Италию. Впрочем, у закаленных блэкаутами, которые были спровоцированы регулярными российскими обстрелами, украинцев это вызвало улыбки. В частности, гендиректор YASNO Сергей Коваленко поделился "обновленными" графиками отключений для всего Европейского Союза.

Также украинцы интересуются, как будет на португальском "пункт несокрушимости". Также некоторые считают, что это напомнит украинцам в Европе о доме:

А вот в ДТЭК официально пообещали не вводить графики отключений электроэнергии в Испании, Португалии и Франции.

Не стала стоять в стороне и общественный деятель и блогер Мелания Подоляк. Она решила воспользоваться ситуацией, чтобы продать генератор.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Украина предложила Европейскому Союзу помощь в преодолении последствий масштабного блэкаута, произошедшего 28 апреля. В частности, украинские энергетики готовы поделиться опытом, полученным в результате атак РФ на энергоинфраструктуру страны.

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