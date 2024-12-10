Появились графики отключения электроэнергии на 10 декабря: когда не будет света
В Украине 10 декабря электроэнергию будут отключать с 07:00 до 22:00. Наиболее массовые отключения ожидаются в период с 08.00 до 19.00. В этот период будут применять две очереди отключения тока.
"Благодаря масштабным восстановительным работам, энергетики постепенно улучшают ситуацию в энергосистеме после массированной атаки 28 ноября. Ремонтные работы продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", – отмечают в "Укрэнерго".
Как будут отключать электроэнергию:
- 07:00-08:00 – одна очередь отключений
- 08:00-19:00 – две очереди отключений
- 19:00-22:00 – одна очередь отключений
Как отключать бизнес:
07:00-22:00 – применение графиков ограничения мощности
Что такое очереди отключений и где узнавать график
Существует условное соответствие между количеством очередей отключений и количеством часов без электроснабжения :
- 1 очередь графиков означает 4 часа отключений в сутки (суммарно из 24 часов);
- 2 очереди – 8 часов ограничений в сутки;
- 3 очереди – до 12 часов без света в сутки;
- 4 очереди – более 12 часов ограничений в сутки (до 16).
В то же время "Укрэнерго" во время плановых отключений определяет только количество очередей, которые должны быть обесточены. Конкретные графики для каждой отдельной очереди определяют облэнерго и публикуют на своих ресурсах :
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине "заморозили" тарифы на целый ряд коммунальных услуг – до окончания отопительного сезона весной 2025 года. Речь идет, в частности, об электроэнергии, которую продолжат подавать по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч.
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