"Потребление слишком растет": энергетики обратились к украинцам с призывом экономить электроэнергию

В Украине в понедельник, 8 января, значительно выросло потребление электроэнергии. Компания "Укрэнерго" призвала граждан потреблять электроэнергию бережливо.

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"Сегодня, 8 января, Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" фиксирует увеличение потребления электроэнергии. Уже в обеденные часы, между 13:00 и 14:00, уровень потребления электроэнергии превысил соответствующий показатель предыдущего рабочего дня – пятницы, 5 января, на 13,4%", – говорится в заявлении "Укрэнерго".

Причина увеличения энергопотребления – начало рабочей недели и похолодание во всех регионах Украины. Также в южном регионе постепенно возобновляется энергоснабжение потребителей, которые были обесточены из-за непогоды.

Такое стремительное повышение уровня потребления создает значительную дополнительную нагрузку на электростанции, которые все еще восстанавливаются после массированных ракетных атак прошлой зимой, что может привести к технологическим нарушениям. Для того чтобы помочь энергосистеме работать в сложных условиях, следует соблюдать правила рационального использования электроприборов в период дня.

выключите "лишний" свет в помещениях;

не включайте дома сразу несколько мощных приборов (например, бойлер, стиральную машину и утюг), а на работе в обеденный перерыв не включайте вместе чайник и микроволновку;

выключите кондиционеры и обогреватели, если температура воздуха в помещении комфортна;

извлеките зарядные устройства из розеток, если они уже зарядили ваши гаджеты.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине из-за боевых действий и по другим причинам по состоянию на утро 8 января без света остаются 463 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

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