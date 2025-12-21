Получателей субсидий будут активно проверять: кого могут лишить помощи и за что

В 2026 году украинцев, которые получают субсидии и социальные выплаты, будут активнее проверять через обследование жилищно-бытовых условий. За ложные данные, расхождения в составе домохозяйства или факт сдачи жилья в аренду выплаты могут приостановить или полностью отменить.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Государство все внимательнее проверяет, действительно ли помощь получают те, кто имеет на нее право, и соответствуют ли поданные данные реальным жилищно-бытовым условиям.

Речь идет не только о жилищных субсидиях, но и о других видах социальной поддержки, которые финансируются из бюджета. Проверки осуществляются путем обследования домохозяйств с обязательным составлением акта материально-бытовых условий. Если во время такого контроля выявляют нарушения или недостоверную информацию, выплаты могут приостановить или полностью отменить. Сейчас государство предлагает украинцам два основных вида жилищной поддержки:

жилищную субсидию для оплаты жилищно-коммунальных услуг уязвимыми категориями населения;

субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Кроме этого, проверки могут касаться и других социальных выплат – от помощи матерям-одиночкам до компенсаций за уход за людьми с инвалидностью. Пенсионный фонд Украины отмечает, что обследование жилищно-бытовых условий могут проводить в ряде четко определенных случаев.

В частности, если возникают сомнения относительно достоверности представленной информации или фактических условий проживания. Проверку могут назначить, если:

нужно подтвердить, что жилье не сдается в аренду;

в квартире или доме открыто несколько отдельных лицевых счетов;

фактическое количество жильцов не совпадает с данными регистрации или декларации;

для отопления используются электроприборы или альтернативные источники энергии, что требует дополнительного подтверждения;

заявитель проживает по одному адресу, но имеет другое задекларированное или зарегистрированное место жительства.

Во всех этих случаях составляется акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства или фактического места жительства лица. Акт проверки применяется не только для жилищных субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг. Его могут требовать также при назначении:

ежемесячной денежной помощи лицам, ухаживающим за людьми с инвалидностью I или II группы вследствие психических заболеваний;

государственной помощи матерям-одиночкам;

социальной помощи малообеспеченным семьям, в частности для подтверждения, что жилье не передано в аренду;

льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг по фактическому месту жительства.

Отдельно проверяется жилье, которое находится в собственности члена домохозяйства или члена его семьи, в том числе недвижимость, полученная по наследству. Заявление гражданина о проведении обследования передают органы Пенсионного фонда Украины в исполнительные органы сельских, поселковых или городских советов соответствующей общины.

В районах, где действуют военные администрации, эти функции выполняют именно они. Если во время проверки выяснится, что заявитель предоставил ложную информацию, скрыл факт сдачи жилья в аренду или фактически проживает по другому адресу, государство имеет право:

временно приостановить выплаты;

полностью отменить субсидию или другую социальную помощь;

в некоторых случаях – требовать возврата излишне выплаченных средств.

