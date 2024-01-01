Почему в Украине нет отключений электроэнергии и будут ли до конца зимы: озвучен прогноз

В Украине из-за снижения потребления нет дефицита электроэнергии. Напротив, наблюдается определенный профицит мощности. Это позволяет рассчитывать, что отключений не будет по меньшей мере в течение недели. При этом до весны есть определенные риски введения отключений на несколько дней, если на аварийный ремонт выведут атомный блок или резко похолодает.

Видео дня

Об этом в интервью Общественному радио рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. "Если это и будет, то это будет не постоянно, а какой-то небольшой промежуток времени", – прокомментировал он возможность плановых отключений при ухудшении ситуации.

Сейчас, по словам эксперта, в энергосистеме наблюдается профицит мощности. Традиционно потребление снижается в выходные (не работают офисы, часть предприятий и т.д), кроме того, в Украине наблюдается теплая зима. Это не касается тех регионов, которые находятся недалеко от линии фронта, где энергетическая инфраструктура постоянно обстреливается.

Если температура опустится ниже 7-8 градусов, то дефицит электроэнергии может возникнуть по всей стране. Тогда в пиковые часы, например, с пяти до восьми вечера, возможны ввод плановых отключений на несколько часов, прогнозирует эксперт. Однако он допускает, что отключений на протяжении зимы вообще может не быть.

Отметим, к началу отопительного сезона большинство экспертов прогнозировали плановые отключения электроэнергии из-за нехватки мощностей и российских атак. Однако на 1 января 2024-го отключения электроэнергии в Украине не происходит.

Как писал OBOZ.UA, в Минэнерго утверждают, что никаких планов отключения электроэнергии они не разрабатывали. Ситуация в энергосистеме стабильна.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!