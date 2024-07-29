Ситуация с графиками резко изменилась: отключения света на 30 июля отменили по всей Украине

В Украине 30 июля впервые за долгое время не планируются вводить ограничения на потребление электроэнергии. Это означает, графики отключений света применяться не будут.

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Об этом заявили в "Укрэнерго". "Завтра, 30 июля, отключения не прогнозируются", – говорится в сообщении.

Причина улучшения ситуации – снижение потребления из-за похолодания. Также дефицит уменьшился из-за возвращения в работу двух блоков АЭС после ремонтов.

При этом не исключается, что при росте потребления отключения могут все же применить. "При изменении ситуации в энергосистеме – о применении мер ограничения потребления будет доложено дополнительно", – уточнили энергетики.

Как предупреждали в Министерстве энергетики, в целом в энергосистеме все равно остается значительный дефицит мощностей. В результате массированных вражеских атак на энергетику было потеряно 9 ГВт генерации.

"Продолжаются постоянные обстрелы, особенно на прифронтовых и приграничных территориях. Часто ударам подвергаются подстанции, линии системы передачи электроэнергии. Поэтому вследствие ракетных и дроновых ударов существуют ограничения в передаче имеющейся электроэнергии. Обращаемся к украинцам с призывом продолжать потреблять электроэнергию бережливо", – резюмировали в Минэнерго.

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