По всей Украине могут вернуть графики отключения света: эксперты предупредили о высоких рисках

Вероятность полного блекаута на фоне российских обстрелов в Украине остается крайне низкой. Зато возможно возвращение графиков отключений электроэнергии на текущей неделе, т.е. до 31 марта. И не только в пострадавших от обстрелов регионах, но и по всей стране.

Речь идет о стабилизационных отключениях по графикам, как это было прошлой зимой. Аварийные и экстренные отключения и так применяются из-за непосредственных последствий обстрелов. Такой прогноз озвучили "Фокусу" директор энергопрограмм Центра Разумкова Владимир Омельченко и эксперт по энергетике Украинского института будущего Андриан Прокип.

Так, Омельченко считает, что риски плановых отключений на этой неделе очень высоки по всей стране, в частности, в Киеве. Если удары по энергетическим объектам будут продолжаться, вероятность перехода к стабилизационным графикам поставки практически стопроцентная, уверен эксперт.

По словам Прокипа, продолжатся и аварийные отключения. "Риска тотального блекаута нет, но вероятность аварийных отключений по регионам – более 50%. Погода еще холодная, пасмурная, солнечной генерации мало, импорт сохраняется на высоком уровне", – сказал эксперт.

Он считает, что в текущей ситуации речь может идти о потенциальных отключениях около двух часов в день. Эксперт советует потребителям придерживаться рекомендаций, которые давали в 2022 году. В первую очередь:

экономить электроэнергию, не включать лишние приборы;

по возможности переносить пользование электроприборами с пиковых часов на ночное время.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 марта Россия снова атаковала беспилотниками энергообъекты Украины.В Одессе и Одесской области введены экстренные отключения света – графики не действуют, кроме того, остановлена работа городского электротранспорта. Графики применяются в Харькове и Харьковской области для потребителей, которые уже подключены к сети после прошлых обстрелов.

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