По 18-20 часов в сутки без света: министр Галущенко опроверг "апокалиптические" прогнозы на зиму

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал прогнозы отключений света зимой по 18-20 часов в сутки "не имеющими ничего общего с реальностью". По его словам, Украина сможет в "нормальном режиме" пройти зиму 2024-2025 годов, если Россия не совершит новых разрушительных ударов по энергосистеме страны.

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Об этом Галущенко заявил на Часе правительства в Верховной Раде, где народные депутаты требовали его отчета. "Если не будет ударов, которые критически повлияют на энергосистему, мы пройдем эту зиму в нормальном режиме. Если они будут, то, безусловно, предусмотреть влияние на систему таких ударов на сегодняшний день сложно", – сказал министр.

По его словам, сейчас происходит "очень много манипуляций" касательно блекаута. "Появилось очень много экспертов, которые каждый день там какие-нибудь вбрасывают: там 20 часов без света, 18. На самом деле они ничего не знают... Все эти оценки, они условны и не имеют ничего общего с реальностью", – заявил Галущенко.

Напомним, ранее такой прогноз публиковал Центр противодействия дезинформации при СНБО. В частности, эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что продолжительность отключений электроэнергии зимой составит 12 часов в оптимистическом сценарий. А в худшем из вариантов без электроэнергии придется проводить до 20 часов в сутки, отмечал эксперт.

По его словам, оптимистический сценарий предусматривает, что на стабильной основе будут работать 8-9 энергоблоков АЭС, а зима будет умеренной, без сильных морозов. Также предполагается восстановление около 3 ГВт из 6 ГВт поврежденной мощности.

Более пессимистический сценарий предполагает, что удастся восстановить около 2 ГВт мегаватт мощности, а количество рабочих блоков АЭС будет 6-7 и при этом зима будет холодной. Тогда система окажется в кризисной ситуации, считает Корольчук.

А По прогнозу члена энергетического комитета Верховной Рады Сергея Нагорняка, если температура зимой опустится до -10°C, украинцы с большой вероятностью будут иметь электроэнергию только в течение 12-14 часов в сутки, а остальное время – примерно 10 часов – будут без света.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Галущенко вызывали в Верховную Раду из-за вопросов о коррупции. Однако министр не пришел.

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