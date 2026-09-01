Будут ли пенсионеры платить новую комиссию за коммунальные услуги? Что на самом деле происходит

На днях в социальных сетях начали распространяться слухи о том, что с пенсионеров якобы ввели новый обязательный сбор за оплату коммунальных услуг. На самом деле никакого нового государственного сбора нет — дополнительную плату в отдельных случаях могут взимать банки в зависимости от карты и способа оплаты.

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Об этом пишет портал "На пенсии". Банки и платежные системы уже давно могут устанавливать собственные тарифы на проведение платежей.

Поэтому один и тот же счет в разных ситуациях может быть оплачен либо без дополнительной платы, либо с комиссией. Например, человек может оплатить счет через мобильное банковское приложение и не заплатить ничего сверх суммы коммунального платежа. Если же он придет в кассу банка и проведет операцию наличными, условия могут быть другими.

Почему при оплате коммунальных услуг может взиматься комиссия

Комиссия — это плата не за саму коммунальную услугу, а за проведение платежа или обслуживание операции. Финансовая организация может взимать средства за прием и обработку платежа, если такая операция предусмотрена ее тарифами.

При этом банки могут устанавливать отдельные условия для разных категорий клиентов и разных карт. На конечную сумму могут влиять:

банк, через который осуществляется оплата;

вид банковской карты;

наличие специальных условий для пенсионных карт;

способ проведения операции;

сумма платежа;

количество платежей в течение месяца;

договоренности между банком и конкретным поставщиком услуг;

использование кассы, терминала, банкомата или мобильного приложения.

Если конкретный банк позволяет оплачивать коммунальные услуги без комиссии при определенных условиях, клиент может и в дальнейшем пользоваться такой возможностью. В то же время при смене карты или способа оплаты условия могут отличаться.

Важно также понимать, что комиссия может быть разной для разных поставщиков. За один платеж банк может не взимать дополнительную плату, тогда как за другой — применять установленный тариф.

Поэтому перед оплатой стоит обращать внимание на заключительный экран операции. Если сервис показывает отдельную строку с комиссией, клиент может увидеть, сколько именно стоит проведение платежа.

Пенсионная карта может иметь особые условия

Для пенсионеров особенно важно, какой именно картой они пользуются. Например, в "ПриватБанке" для получателей пенсии предусмотрены условия, при которых коммунальные услуги можно оплачивать без комиссии с пенсионной "Карты для выплат".

В то же время, если используется другая карта, могут применяться стандартные тарифы. Бескомиссионная оплата может быть доступна не только через кассу, но и с помощью дистанционных и самообслуживающих каналов банка. В частности , речь идет о:

мобильное приложение "Приват24";

банкоматы;

терминалы самообслуживания;

отделения банка;

оплату с помощью телефонного сервиса 3700.

В Приват24 действуют ограничения на бескомиссионную оплату

Отдельное внимание стоит уделить оплате коммунальных услуг через Приват24. С пенсионной "Карты для выплат" можно осуществлять платежи без комиссии, но действуют определенные ограничения. В частности, нулевая комиссия предусмотрена, если сумма одного платежа не превышает 5 тысяч гривен, а общее количество таких операций составляет не более 15 в месяц.

Для большинства людей, которые ежемесячно оплачивают стандартные счета за электроэнергию, газ, воду, отопление и другие услуги, этого может быть достаточно. Однако если платеж превышает установленный лимит или используется другая карта, условия могут измениться.

Почему в кассе можно заплатить больше

Многие люди старшего возраста привыкли приходить с квитанциями в банк или почтовое отделение и оплачивать счета наличными. Такой способ остается доступным, но он не всегда является самым дешевым.

При кассовом обслуживании сотрудник банка или почты проводит операцию вручную, поэтому за неё может взиматься отдельная плата в соответствии с тарифами учреждения. В то же время при самостоятельной оплате через мобильное приложение или терминал комиссия может быть меньше или вообще отсутствовать.

В частности, в некоторых случаях между банком и поставщиком коммунальных услуг могут действовать договоренности, при которых комиссию за проведение платежа фактически покрывает сам поставщик. Из-за этого условия оплаты могут отличаться даже для платежей за разные коммунальные услуги.

Например, оплата одного счета может пройти без дополнительной платы, а за другой банк может взимать комиссию. Поэтому не стоит делать выводы обо всех платежах только на основании одной квитанции.

Как пенсионерам не переплачивать за коммунальные услуги

проверить условия своей карты — прежде всего нужно выяснить, предусматривает ли именно ваша пенсионная карта безкомиссионную оплату коммунальных услуг; не все карты одного банка обязательно имеют одинаковые тарифы;

сравнить способы оплаты – если в кассе с вас взимают комиссию, стоит спросить сотрудника банка, можно ли провести тот же платеж через терминал или мобильное приложение без дополнительной платы;

следить за лимитами – бесплатная операция может иметь ограничения по сумме или количеству платежей, поэтому важно не только знать о существовании льготного тарифа, но и понимать, при каких условиях он действует;

проверять итоговую сумму – перед подтверждением платежа банковский сервис обычно показывает сумму, которая будет списана; если к стоимости коммунальной услуги добавилась комиссия, это должно быть указано отдельно;

не стесняться спрашивать в банке – если условия непонятны, проще всего обратиться в банк и попросить объяснить, при каких условиях коммунальные платежи можно осуществлять без комиссии.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пенсионерке из Харьковской области начислили около 65 тысяч гривен за газ из-за того, что её счётчик более пяти лет не проходил поверку, но суд встал на сторону потребительницы. Сам факт просроченной поверки без повреждения счетчика или доказательств вмешательства в его работу не стал достаточным основанием для такого огромного начисления.

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