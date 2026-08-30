Украинцам могут начислить десятки тысяч гривен "за счетчик": как избежать штрафных платежей

Пенсионерке из Харьковской области начислили около 65 тысяч гривен за газ из-за того, что её счётчик более пяти лет не проходил поверку, но суд встал на сторону потребительницы. Сам факт просроченной поверки без повреждения счетчика или доказательств вмешательства в его работу не стал достаточным основанием для столь огромного начисления.

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Об этом пишет портал "На пенсии". Подобная ситуация потенциально может возникнуть в любом домохозяйстве, если возникают вопросы относительно поверки, состояния прибора учета или правильности начислений.

Почему пенсионерке начислили 65 тысяч гривен

Причиной спора стала периодическая поверка газового счетчика. Согласно информации, приведенной в материалах дела, прибор более пяти лет не проходил необходимой процедуры.

Газовая компания исходила из того, что потребительница должна была позаботиться о своевременной поверке счетчика. Поскольку установленный срок был пропущен, объем использованного газа определили не по фактическим показаниям прибора, а по предельным нормам.

В результате обычная ситуация со счетчиком обернулась огромной суммой в платежных документах — около 65 тысяч гривен. Для пенсионерки такая сумма стала фактически непосильной, поэтому она решила обжаловать начисление.

Суд не согласился с позицией газовой компании

В ходе рассмотрения дела суд обратил внимание на то, что газовый счетчик не имел повреждений, а также не было доказательств несанкционированного вмешательства в его работу. Пропущенная поверка прибора и доказанный факт вмешательства в его работу — не одно и то же.

Если газовая компания утверждает, что потребитель использовал газ с нарушением правил учета, соответствующие обстоятельства должны быть надлежащим образом подтверждены. В данном деле самого факта того, что счетчик своевременно не прошел поверку, суду было недостаточно для того, чтобы согласиться с огромным начислением.

Таким образом, потребительница смогла оспорить сумму, выставленную ей газовой компанией. Периодическая поверка необходима для подтверждения исправности и корректности работы прибора учета. Однако пропущенный срок поверки сам по себе не означает, что человек обязательно вмешивался в работу счетчика или незаконно использовал газ.

В каждой конкретной ситуации имеют значение обстоятельства дела, состояние прибора, наличие пломб, документы газораспределительной компании и основания, по которым был произведен перерасчет. Если же во время проверки обнаруживаются повреждения счетчика, пломб или другие признаки вмешательства в работу прибора, ситуация может быть совсем иной.

Кто должен следить за поверкой газового счетчика

Вопрос поверки бытовых счетчиков газа регулируется законодательством и правилами функционирования газораспределительной системы. При этом важно различать несколько обязанностей. Потребитель должен обеспечивать доступ к прибору учета уполномоченным представителям газораспределительной компании, если проверка или поверка проводится в соответствии с установленной процедурой.

В свою очередь, газораспределительная компания должна организовывать соответствующие работы и уведомлять потребителя об их проведении в установленном порядке. Поэтому если человек получил уведомление о необходимости обеспечить доступ к счетчику, игнорировать его не стоит.

Особенно внимательными следует быть пожилым людям, которые могут не следить за всеми изменениями в правилах предоставления коммунальных услуг или не понимать, почему им предлагают провести те или иные процедуры со счетчиком. Наибольшие проблемы могут возникнуть не просто из-за пропущенной поверки, а в случаях, когда газовики обнаруживают признаки нарушения работы прибора. Речь идет , в частности, о:

повреждения корпуса счетчика;

повреждение или нарушение пломб;

признаки вмешательства в работу прибора;

несоответствие показаний или технического состояния прибора;

другие обстоятельства, которые могут свидетельствовать о нарушении правил учета газа.

Если представители газовой компании выявили нарушения, они могут оформить соответствующие документы. В таком случае потребителю важно внимательно прочитать акт перед подписанием. Если человек не согласен с изложенными в документе обстоятельствами, он имеет возможность указать свои возражения.

Что делать, если в счете вдруг появились десятки тысяч гривен

Появление большой суммы за газ не означает, что её нужно обязательно оплачивать, не выяснив причину. Прежде всего потребителю следует обратиться в газораспределительную компанию и потребовать объяснений по поводу начисления. Нужно выяснить:

за какой именно период произведен расчет;

какой объем газа был определен;

по какой методике был произведён расчёт;

почему показания счетчика не были использованы;

составлялся ли акт о нарушении;

зафиксированы ли повреждения счетчика или пломб;

на какие нормы законодательства ссылается газовая компания.

Все документы, письма, уведомления и счета желательно сохранять. Если потребитель не согласен с начислением, лучше оформить возражение в письменной форме.

Отмечается, что это позволит зафиксировать позицию человека и получить официальный ответ от компании. Если решить вопрос в досудебном порядке не удается, потребитель может обратиться за юридической помощью и обжаловать начисление.

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