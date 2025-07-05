Озвучены тарифы на газ для украинцев: сколько стоит кубометр

Украинские поставщики газа обнародовали ценники на июль 2025-го. Годовые базовые предложения прогнозируемо не изменились. А вот месячная, рыночная цена выросла: в июле она превысит 30 грн за кубометр. В то же время цена для 98% украинцев, получающих газ от "Нафтогаза", не изменится – она составит 7,96 грн за кубометр.

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Об этом говорится в публикации издания ГазПравда. На рынке поставок природного газа бытовым потребителям, как и раньше, присутствуют 9 поставщиков, 5 из которых предлагают и годовые, и месячные (рыночные) тарифы.

Месячные ценники в июле колеблютсяот 8,46 до 30,55 грн за кубометр. Это почти на 5 грн больше, чем в июне. Впрочем, базовыми в Украине являются именно годовые тарифные предложения. Они колеблются от 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

Но более 98% бытовых потребителей газа (а это более 12 миллионов домохозяйств) являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" с ценой 7,96 грн за кубометр.

"Поэтому несмотря на рост месячных тарифов стоимость газа для украинских потребителей не изменится! Потому что базовыми являются именно годовые тарифные предложения. Самовольно переводить потребителей с годовых на месячные тарифы компании не имеют права", – отмечает издание.

Что будет с газом

На этот раз в оценки Summer Outlook, которые представили Dixi Group, включили и ситуацию с газом. Россия во время отопительного сезона едва ли не впервые массово атаковала газовую инфраструктуру Украины. Вместе с тем "Нафтогаз" накопил в прошлом году рекордно малые запасы газа. Это привело к необходимости импортировать голубое топливо в период высоких зимних цен.

Задача на лето – накопить запасы на следующий отопительный сезон. Если к зиме не готовиться летом, это не только заставит больше платить за импорт зимой, но и создаст риски дефицита газа. Веерные отключения населения практически невозможны. В то же время есть возможность ограничивать потребление предприятий.

"Оптимистический сценарий" предусматривает увеличение темпов закачки до 32 млн кубометров в сутки уже начиная с июня и восстановление добычи газа до уровня 2024-го. К 1 ноября в хранилищах будет 15 млрд кубометров.

"Средний сценарий" также предусматривает наращивание темпов закачки газа, но уже до 24 млн кубометров в сутки с июня. В то же время добыча предполагается на уровне 10% меньшем, чем было в 2024-м. Это может произойти из-за новых атак или невозможности полного восстановления. Запасы в хранилищах по состоянию на 1 ноября будут достигать 13,02 млрд кубометров.

"Пессимистический сценарий" предусматривает высокий риск дефицита газа зимой. Главные факторы – продолжение интенсивных ударов по инфраструктуре, проблемы с финансовым обеспечением импорта, а также существенный рост летнего спроса за счет энергогенерации. Если этот сценарий реализуется, на 1 ноября запасы будут на уровне 10,29 млрд кубометров.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

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