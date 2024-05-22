Отключения света в Украине ужесточатся: объявлены новые графики на 23 мая

В Украине завтра, 23 мая, графики почасовых отключений света будут действовать всю ночь и весь день. Отключать электроэнергию будут и промышленности, и бытовым потребителям, но не критической инфраструктуре.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". "Графики почасовых отключений будут действовать для промышленных и бытовых потребителей по всей территории Украины с 00:00 до 24:00", – говорится в сообщении.

Энергетики объяснили, что причиной ужесточения графиков стала погода. На 23 мая в Украине ожидается повышение облачности.

"Причина продления срока действия ограничений – прогнозируемая плотная облачность в большинстве регионов Украины, из-за которой солнечные электростанции будут вынуждены снизить производство электроэнергии. Соответственно, в энергосистеме увеличится объем дефицита", – отметили в "Укрэнерго".

Отключения могут применяться в любом регионе при превышении лимитов потребления, которые "Укрэнерго" каждый вечер доводит до каждого облэнерго. Информацию, когда именно будут применены отключения в той или иной области публикуют облэнерго (например, в Киеве "ДТЭК Киевские электросети", в Харькове – "Харьковоблэнерго" и так далее).

Соответственно, если во время действия плановых отключений света "Укрэнерго" и местные облэнерго (например, ДТЭК) указывают разные часы применения графиков для украинцев, данные от облэнерго более приоритетны для потребителей.

Ведь, к примеру, если лимит не превышается, отключения может и не быть. К слову, именно поэтому украинцев просят активно экономить электричество. Если же лимит превышен, обесточивание будет происходить по опубликованному облэнерго графику.

График отключений света для каждой области

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/uk/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, Украинцы должны на бытовом уровне готовиться к тому, что отключения света будут происходить не только летом, но и зимой. Исключать вероятность плановых отключений нельзя даже при нынешних планах восстановления генерации, не говоря о новых обстрелах со стороны России.

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