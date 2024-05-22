'Ожидает непростая зима': в Укрэнерго призвали украинцев учиться жить с отключениями света

Украинцы должны на бытовом уровне готовиться к тому, что отключения света будут происходить не только в летний период, но и зимой. Исключать вероятность плановых отключений нельзя даже при нынешних планах восстановления генерации, не говоря о новіх обстрелах со стороны России.

Об этом в эфире "Суспільного" заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он напомнил, что зимой потребление электроэнергии возрастает.

"Эта зима может быть непростой, потому что естественно зимой потребление растет. И даже с учетом существующих на сегодня планов по восстановлению генерации достаточно вероятно, что полностью исключить вероятность плановых отключений не удастся", – отметил председатель правления компании.

Он подчеркнул, что на восстановление поврежденных российскими обстрелами станции уйдут месяцы и годы. Из-за этого "стремительного увеличения генерации" не ожидается, а гражданам следует учиться жить с плановыми отключениями. Он отметил, что блекауты пока не планируются, но контролируемые отключения будут происходить для сохранения целостности системы.

Ранее Кудрицкий отмечал, что потепление скоро улучшит ситуацию с потреблением электроэнергии в Украине, но не восстановит поврежденные мощности украинских электростанций. Однако после ожидаемого повышения температуры воздуха, вероятно, удастся не использовать отключения.

В то же время, с учетом плановых ремонтов на объектах генерации и использования населением кондиционеров, дефицит в энергосистеме снова может стать критическим.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 21 мая председатель правления НЭК "Укрэнерго" сообщил, что графики отключений в вечерние часы вводятся в областях из-за того, что потепление несколько снизило, но полностью не компенсировало значительный дефицит в украинской энергосистеме.

– В "Укэнерго" сообщили, что 22 мая графики почасовых отключений будут действовать для всех с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00 суток. Энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.

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