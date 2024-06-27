Энергетики объявили график отключений света на 28 июня: будут ли жесткие ограничения

В Украине 26 июня графики отключений света будут действовать круглосуточно. То есть ограничения в подаче электричества бытовым и промышленным потребителям будут применяться с 00:00 до 24:00. При этом введения жестких графиков с дополнительными отключениями пока не предполагается.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". "28 июня облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается. Когда по графику у вас есть свет – потребляйте, пожалуйста, бережливо", – говорится в сообщении.

Усиленный режим отключений (жесткие графики) в предыдущие дни применялись после 17:00, во время вечернего пика потребления. Однако на 28 июня таких ограничений не анонсировано.

Впрочем, в зависимости от ситуации в энергетике страны график отключений может меняться. К примеру, если дефицит тока уменьшается, ограничения могут временно отменять. И наоборот – при увеличении потребления могут вводиться дополнительные часы отключений.

"Укрэнерго" в целом устанавливает лимиты на потребление электроэнергии и их время действия во всех областях страны. А вот точный график отключений по адресам или группам составляют и публикуют облэнерго в каждом регионе:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout

Когда отключений света станет меньше: прогноз энергетиков

Сейчас в Украине продолжаются сезонные ремонты на энергоблоках АЭС, что необходимо для подготовки к зиме, также идут ремонты на поврежденных Россией энергообъектах. Однако в конце августа количество отключений света может снизиться до о 4-6 часов в сутки, считает директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Хорошая новость в том, что ремонты и восстановление энергетики продолжаются. Я абсолютно уверен, что в августе станет ощутимо лучше ситуация. Осенью станет очень комфортно. Мне трудно предсказать атаки на энергоинфраструктуру, но к тому идет. Очень важно, что ситуация улучшится в последней декаде августа", – отметил Харченко.

Владимир Кудрицкий, глава НЭК "Укрэнерго", ранее сообщал, что Украина потеряла около 9 гигаватт генерирующих мощностей из-за семи последних российских атак на энергосистему. также он подчеркнул, что Украине важно сохранять готовность к возможным новым российским атакам на энергосистему.

Как сообщал OBOZ.UA, части прифронтовой территории Украины не будут отключать свет, несмотря на общую обстановку в энергетике страны. Причины – тяжелая гуманитарная ситуация и угрозы жизни украинцев там.

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