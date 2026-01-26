До 18 часов без света: в Украине масштабные отключения, графики действуют не везде

В понедельник, 26 января, по всей Украине действуют почасовые отключения электроэнергии. Графики отличаются по регионам, во многих областях отключения особенно жесткие и суммарно достигают 16-18 часов в сутки. Киев, Киевская область, а также часть Одесщины остаются в режиме экстренных отключений.

Видео дня

Об общей ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии 26 января: главное

Расписание и объем почасовых отключений света различаются по областям. В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей.

света различаются по областям. В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей. Графики могут меняться в течение дня , поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.

во всех областях действуют графики ограничения мощности. Прошлая неделя стала одной из самых сложных для украинской энергетики со времен блэкаута 2022 года. После двух комбинированных атак 20 и 23 января, на фоне сильных морозов и повреждений от предыдущих обстрелов, энергосистема испытала чрезвычайную нагрузку.

Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация с графиками

Киев и Киевская области

В столице и области не действуют графики. В районах жилых массивов, где в домах нет газового отопления, действуют пункты обогрева с горячим питанием.

Самые серьезные проблемы в столичном регионе начались с 13 января, когда, по словам энергоэксперта Александра Харченко, 16 ракет попали по киевским ТЭЦ.

Запорожская область

Ночью Россия нанесла 4 удара по областному центру и Запорожскому району, вызвав в том числе повреждения электрооборудования. К утру последствия ликвидировали, однако в прифронтовых громадах ситуация сложнее – из-за постоянных обстрелов ремонты проводить почти невозможно.

В целом по области применяются почасовые отключения. Графики жесткие, суммарно света может не быть до 14,5 часов в сутки:

1.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 1.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 2.1 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 2.2 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 3.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 3.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 4.1 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 4.2 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 5.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 5.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч); 6.1 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);

– 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч); 6.2 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч).

Одесская область

Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети. В Одессе, частично Одесском районе и некоторых районные центрах Одесской области продолжаются аварийные отключения.

Днепропетровская область

Введены стабилизационные (почасовые) отключений. Света по графику может не быть 18 часов в сутки.

Черкасская область

Действуют почасовые отключения. Суммарное количество часов без света в сутки – до 17.

1.1 – 00:00-04:00 (4 ч), 06:00-10:00 (4 ч), 12:00-16:30 (4,5 ч), 18:00-22:00 (4 ч);

– 00:00-04:00 (4 ч), 06:00-10:00 (4 ч), 12:00-16:30 (4,5 ч), 18:00-22:00 (4 ч); 1.2 – 01:00-05:00 (4 ч), 07:00-11:30 (4,5 ч), 13:00-17:30 (4,5 ч), 19:00-23:00 (4 ч);

– 01:00-05:00 (4 ч), 07:00-11:30 (4,5 ч), 13:00-17:30 (4,5 ч), 19:00-23:00 (4 ч); 2.1 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 02:30-06:30 (4 ч), 08:30-13:00 (4,5 ч), 14:30-19:00 (4,5 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч);

– 00:00-00:30 (0,5 ч), 02:30-06:30 (4 ч), 08:30-13:00 (4,5 ч), 14:30-19:00 (4,5 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч); 2.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 03:30-07:30 (4 ч), 09:30-14:00 (4,5 ч), 15:30-20:00 (4,5 ч), 21:30-24:00 (2,5 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 03:30-07:30 (4 ч), 09:30-14:00 (4,5 ч), 15:30-20:00 (4,5 ч), 21:30-24:00 (2,5 ч); 3.1 – 00:00-02:30 (2,5 ч), 04:30-08:30 (4 ч), 10:30-15:00 (4,5 ч), 16:30-20:30 (4 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);

– 00:00-02:30 (2,5 ч), 04:30-08:30 (4 ч), 10:30-15:00 (4,5 ч), 16:30-20:30 (4 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч); 3.2 – 00:00-01:00 (1 ч), 03:00-07:00 (4 ч), 09:00-13:30 (4,5 ч), 15:00-19:30 (4,5 ч), 21:00-24:00 (3 ч);

– 00:00-01:00 (1 ч), 03:00-07:00 (4 ч), 09:00-13:30 (4,5 ч), 15:00-19:30 (4,5 ч), 21:00-24:00 (3 ч); 4.1 – 02:00-06:00 (4 ч), 08:00-12:30 (4,5 ч), 14:00-18:30 (4,5 ч), 20:00-24:00 (4 ч);

– 02:00-06:00 (4 ч), 08:00-12:30 (4,5 ч), 14:00-18:30 (4,5 ч), 20:00-24:00 (4 ч); 4.2 – 00:00-03:00 (3 ч), 05:00-09:00 (4 ч), 11:00-15:30 (4,5 ч), 17:00-21:00 (4 ч), 23:00-24:00 (1 ч);

– 00:00-03:00 (3 ч), 05:00-09:00 (4 ч), 11:00-15:30 (4,5 ч), 17:00-21:00 (4 ч), 23:00-24:00 (1 ч); 5.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 04:00-08:00 (4 ч), 10:00-14:30 (4,5 ч), 16:00-20:00 (4 ч), 22:00-24:00 (2 ч);

– 00:00-02:00 (2 ч), 04:00-08:00 (4 ч), 10:00-14:30 (4,5 ч), 16:00-20:00 (4 ч), 22:00-24:00 (2 ч); 5.2 – 02:00-05:30 (3,5 ч), 07:30-12:00 (4,5 ч), 13:30-18:00 (4,5 ч), 19:30-23:30 (4 ч);

– 02:00-05:30 (3,5 ч), 07:30-12:00 (4,5 ч), 13:30-18:00 (4,5 ч), 19:30-23:30 (4 ч); 6.1 – 00:30-04:30 (4 ч), 06:30-10:30 (4 ч), 12:30-17:00 (4,5 ч), 18:30-22:30 (4 ч);

– 00:30-04:30 (4 ч), 06:30-10:30 (4 ч), 12:30-17:00 (4,5 ч), 18:30-22:30 (4 ч); 6.2 – 00:00-03:30 (3,5 ч), 05:30-09:30 (4 ч), 11:30-16:00 (4,5 ч), 17:30-21:30 (4 ч), 23:30-24:00 (0,5 ч).

Житомирская область

Хмельницкая область

Харьковская область

Действуют отключения по графикам. Суммарное время без света в сутки достигает 17 часов:

1.1 – 00:00-04:30 (4,5 ч), 08:00-15:00 (7 ч), 18:30-24:00 (5,5 ч);

– 00:00-04:30 (4,5 ч), 08:00-15:00 (7 ч), 18:30-24:00 (5,5 ч); 1.2 – 00:00-04:30 (4,5 ч), 08:00-15:00 (7 ч), 18:30-24:00 (5,5 ч);

– 00:00-04:30 (4,5 ч), 08:00-15:00 (7 ч), 18:30-24:00 (5,5 ч); 2.1 – 00:00-04:30 (4,5 ч), 08:00-15:00 (7 ч), 18:30-24:00 (5,5 ч);

– 00:00-04:30 (4,5 ч), 08:00-15:00 (7 ч), 18:30-24:00 (5,5 ч); 2.2 – 00:00-04:30 (4,5 ч), 08:00-15:00 (7 ч), 18:30-24:00 (5,5 ч);

– 00:00-04:30 (4,5 ч), 08:00-15:00 (7 ч), 18:30-24:00 (5,5 ч); 3.1 – 01:00-08:00 (7 ч), 11:30-18:30 (7 ч), 22:00-24:00 (2 ч);

– 01:00-08:00 (7 ч), 11:30-18:30 (7 ч), 22:00-24:00 (2 ч); 3.2 – 01:00-08:00 (7 ч), 11:30-18:30 (7 ч), 22:00-24:00 (2 ч);

– 01:00-08:00 (7 ч), 11:30-18:30 (7 ч), 22:00-24:00 (2 ч); 4.1 – 01:00-08:00 (7 ч), 11:30-18:30 (7 ч), 22:00-24:00 (2 ч);

– 01:00-08:00 (7 ч), 11:30-18:30 (7 ч), 22:00-24:00 (2 ч); 4.2 – 01:00-08:00 (7 ч), 11:30-18:30 (7 ч), 22:00-24:00 (2 ч);

– 01:00-08:00 (7 ч), 11:30-18:30 (7 ч), 22:00-24:00 (2 ч); 5.1 – 00:00-01:00 (1 ч), 04:30-11:30 (7 ч), 15:00-22:00 (7 ч);

– 00:00-01:00 (1 ч), 04:30-11:30 (7 ч), 15:00-22:00 (7 ч); 5.2 – 00:00-01:00 (1 ч), 04:30-11:30 (7 ч), 15:00-22:00 (7 ч);

– 00:00-01:00 (1 ч), 04:30-11:30 (7 ч), 15:00-22:00 (7 ч); 6.1 – 00:00-01:00 (1 ч), 04:30-11:30 (7 ч), 15:00-22:00 (7 ч);

– 00:00-01:00 (1 ч), 04:30-11:30 (7 ч), 15:00-22:00 (7 ч); 6.2 – 00:00-01:00 (1 ч), 04:30-11:30 (7 ч), 15:00-22:00 (7 ч).

Сумская область

Где смотреть график отключений света в других областях

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, уже несколько недель украинцы в ряде регионов живут в режиме аварийных отключений электроэнергии. А потомуподготовиться к возможным затяжным блэкаутам будет не лишним даже тем, кого масштабные отключения пока не затронули. В частности, следует запастись едой и водой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!