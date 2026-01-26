До 18 часов без света: в Украине масштабные отключения, графики действуют не везде
В понедельник, 26 января, по всей Украине действуют почасовые отключения электроэнергии. Графики отличаются по регионам, во многих областях отключения особенно жесткие и суммарно достигают 16-18 часов в сутки. Киев, Киевская область, а также часть Одесщины остаются в режиме экстренных отключений.
Об общей ситуации в энергосистеме сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали публикуют облэнерго. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения электроэнергии 26 января: главное
- Расписание и объем почасовых отключений света различаются по областям. В некоторых регионах отключений меньше, поскольку там меньше проблем и с наличием электроэнергии, и с ее передачей.
- Графики могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.
- Прошлая неделя стала одной из самых сложных для украинской энергетики со времен блэкаута 2022 года. После двух комбинированных атак 20 и 23 января, на фоне сильных морозов и повреждений от предыдущих обстрелов, энергосистема испытала чрезвычайную нагрузку.
Отключения электроэнергии по областям: какая ситуация с графиками
Киев и Киевская области
В столице и области не действуют графики. В районах жилых массивов, где в домах нет газового отопления, действуют пункты обогрева с горячим питанием.
Самые серьезные проблемы в столичном регионе начались с 13 января, когда, по словам энергоэксперта Александра Харченко, 16 ракет попали по киевским ТЭЦ.
Запорожская область
Ночью Россия нанесла 4 удара по областному центру и Запорожскому району, вызвав в том числе повреждения электрооборудования. К утру последствия ликвидировали, однако в прифронтовых громадах ситуация сложнее – из-за постоянных обстрелов ремонты проводить почти невозможно.
В целом по области применяются почасовые отключения. Графики жесткие, суммарно света может не быть до 14,5 часов в сутки:
- 1.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);
- 1.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);
- 2.1 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);
- 2.2 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);
- 3.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);
- 3.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);
- 4.1 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);
- 4.2 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);
- 5.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);
- 5.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 06:00-11:00 (5 ч), 15:00-20:00 (5 ч);
- 6.1 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч);
- 6.2 – 01:30-06:30 (5 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 19:30-24:00 (4,5 ч).
Одесская область
Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети. В Одессе, частично Одесском районе и некоторых районные центрах Одесской области продолжаются аварийные отключения.
Днепропетровская область
Введены стабилизационные (почасовые) отключений. Света по графику может не быть 18 часов в сутки.
Черкасская область
Действуют почасовые отключения. Суммарное количество часов без света в сутки – до 17.
- 1.1 – 00:00-04:00 (4 ч), 06:00-10:00 (4 ч), 12:00-16:30 (4,5 ч), 18:00-22:00 (4 ч);
- 1.2 – 01:00-05:00 (4 ч), 07:00-11:30 (4,5 ч), 13:00-17:30 (4,5 ч), 19:00-23:00 (4 ч);
- 2.1 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 02:30-06:30 (4 ч), 08:30-13:00 (4,5 ч), 14:30-19:00 (4,5 ч), 20:30-24:00 (3,5 ч);
- 2.2 – 00:00-02:00 (2 ч), 03:30-07:30 (4 ч), 09:30-14:00 (4,5 ч), 15:30-20:00 (4,5 ч), 21:30-24:00 (2,5 ч);
- 3.1 – 00:00-02:30 (2,5 ч), 04:30-08:30 (4 ч), 10:30-15:00 (4,5 ч), 16:30-20:30 (4 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч);
- 3.2 – 00:00-01:00 (1 ч), 03:00-07:00 (4 ч), 09:00-13:30 (4,5 ч), 15:00-19:30 (4,5 ч), 21:00-24:00 (3 ч);
- 4.1 – 02:00-06:00 (4 ч), 08:00-12:30 (4,5 ч), 14:00-18:30 (4,5 ч), 20:00-24:00 (4 ч);
- 4.2 – 00:00-03:00 (3 ч), 05:00-09:00 (4 ч), 11:00-15:30 (4,5 ч), 17:00-21:00 (4 ч), 23:00-24:00 (1 ч);
- 5.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 04:00-08:00 (4 ч), 10:00-14:30 (4,5 ч), 16:00-20:00 (4 ч), 22:00-24:00 (2 ч);
- 5.2 – 02:00-05:30 (3,5 ч), 07:30-12:00 (4,5 ч), 13:30-18:00 (4,5 ч), 19:30-23:30 (4 ч);
- 6.1 – 00:30-04:30 (4 ч), 06:30-10:30 (4 ч), 12:30-17:00 (4,5 ч), 18:30-22:30 (4 ч);
- 6.2 – 00:00-03:30 (3,5 ч), 05:30-09:30 (4 ч), 11:30-16:00 (4,5 ч), 17:30-21:30 (4 ч), 23:30-24:00 (0,5 ч).
Житомирская область
Хмельницкая область
Харьковская область
Действуют отключения по графикам. Суммарное время без света в сутки достигает 17 часов:
- 1.1 – 00:00-04:30 (4,5 ч), 08:00-15:00 (7 ч), 18:30-24:00 (5,5 ч);
- 1.2 – 00:00-04:30 (4,5 ч), 08:00-15:00 (7 ч), 18:30-24:00 (5,5 ч);
- 2.1 – 00:00-04:30 (4,5 ч), 08:00-15:00 (7 ч), 18:30-24:00 (5,5 ч);
- 2.2 – 00:00-04:30 (4,5 ч), 08:00-15:00 (7 ч), 18:30-24:00 (5,5 ч);
- 3.1 – 01:00-08:00 (7 ч), 11:30-18:30 (7 ч), 22:00-24:00 (2 ч);
- 3.2 – 01:00-08:00 (7 ч), 11:30-18:30 (7 ч), 22:00-24:00 (2 ч);
- 4.1 – 01:00-08:00 (7 ч), 11:30-18:30 (7 ч), 22:00-24:00 (2 ч);
- 4.2 – 01:00-08:00 (7 ч), 11:30-18:30 (7 ч), 22:00-24:00 (2 ч);
- 5.1 – 00:00-01:00 (1 ч), 04:30-11:30 (7 ч), 15:00-22:00 (7 ч);
- 5.2 – 00:00-01:00 (1 ч), 04:30-11:30 (7 ч), 15:00-22:00 (7 ч);
- 6.1 – 00:00-01:00 (1 ч), 04:30-11:30 (7 ч), 15:00-22:00 (7 ч);
- 6.2 – 00:00-01:00 (1 ч), 04:30-11:30 (7 ч), 15:00-22:00 (7 ч).
Сумская область
Как сообщал OBOZ.UA, уже несколько недель украинцы в ряде регионов живут в режиме аварийных отключений электроэнергии. А потомуподготовиться к возможным затяжным блэкаутам будет не лишним даже тем, кого масштабные отключения пока не затронули. В частности, следует запастись едой и водой.
