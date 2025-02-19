Отключений света станет больше: "Укрэнерго" обнародовало график на 20 февраля, кого коснется

В Украине 20 февраля будут применять графики отключения электроэнергии только для промышленности и бизнеса – причем время действия ограничений увеличилось. Плановые отключения для бытовых потребителей пока не планируются.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Отмечается, что время применения графиков для предприятий – с 5:00 до 21:00.

Для сравнения, днем ранее ограничения вводились только с 6 до 9 утра с и 15 до 22 вечером. Общее количество часов, в которые действуют графики, увеличилось с 10 до 16.

"Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак", – говорится в сообщении "Укрэнерго".

Энергетики отдельно отмечают, что необходимость экономить электроэнергию сохраняется для всех потребителей в течение полных суток. Для этого рекомендуются не включать одновременно несколько мощных электроприборов (например, чайник и стиральную машину, плиту и фен и так далее).

При этом украинцев предостерегают: время и режим ограничений в течение суток могут меняться. Чтобы не пропустить важную информацию, следует проверять обновления на сайтах или других официальных страницах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Масштабные отключения света в Украине могут вернуть в любой момент. Причина – сложная ситуация в энергетике из-за российских обстрелов.

К примеру, как рассказал OBOZ.UA директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, даже мелкая авария на одном из энергоблоков АЭС может вывести определенную мощность из эксплуатации на 2-3 дня, что приведет к необходимости введения ограничений.

"Не учитывать обстрелы нельзя. Ситуация достаточно сложная. Пока удается обходиться почти без ограничений для населения. Но реальность в том, что это может поменяться в любой момент", – признал эксперт.

При этом он отметил, что на общую ситуацию также значительно влияет погода – ведь в ясные дни солнечные электростанции генерируют больше энергии. А кроме того, объемы импорта ресурса предприятиями.

Дополняется...