Отключений света станет больше: "Укрэнерго" обнародовало график на 20 февраля, кого коснется
В Украине 20 февраля будут применять графики отключения электроэнергии только для промышленности и бизнеса – причем время действия ограничений увеличилось. Плановые отключения для бытовых потребителей пока не планируются.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Отмечается, что время применения графиков для предприятий – с 5:00 до 21:00.
Для сравнения, днем ранее ограничения вводились только с 6 до 9 утра с и 15 до 22 вечером. Общее количество часов, в которые действуют графики, увеличилось с 10 до 16.
"Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак", – говорится в сообщении "Укрэнерго".
Энергетики отдельно отмечают, что необходимость экономить электроэнергию сохраняется для всех потребителей в течение полных суток. Для этого рекомендуются не включать одновременно несколько мощных электроприборов (например, чайник и стиральную машину, плиту и фен и так далее).
При этом украинцев предостерегают: время и режим ограничений в течение суток могут меняться. Чтобы не пропустить важную информацию, следует проверять обновления на сайтах или других официальных страницах облэнерго:
Масштабные отключения света в Украине могут вернуть в любой момент. Причина – сложная ситуация в энергетике из-за российских обстрелов.
К примеру, как рассказал OBOZ.UA директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, даже мелкая авария на одном из энергоблоков АЭС может вывести определенную мощность из эксплуатации на 2-3 дня, что приведет к необходимости введения ограничений.
"Не учитывать обстрелы нельзя. Ситуация достаточно сложная. Пока удается обходиться почти без ограничений для населения. Но реальность в том, что это может поменяться в любой момент", – признал эксперт.
При этом он отметил, что на общую ситуацию также значительно влияет погода – ведь в ясные дни солнечные электростанции генерируют больше энергии. А кроме того, объемы импорта ресурса предприятиями.
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