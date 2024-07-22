Отключение света ночью: почему нет электроэнергии и связано ли это с экспортом

В Украине ночные отключения света вызваны значительным дефицитом электроэнергии из-за потерь генерирующих мощностей в результате обстрелов, а также повышенного ночного потребления. Несмотря на дезинформацию, Украина не экспортирует ночью электроэнергию в Европу, а наоборот получает помощь от европейских стран для стабилизации энергосистемы.

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Об этом сообщает ДТЭК. В Украине постоянно отключают свет ночами, и это вызывает много вопросов и недовольства среди населения. Важно понимать, что причина заключается не только в дефиците электроэнергии, но и в специфике работы энергосистемы.

Прежде всего, ДТЭК отмечает, что украинская энергосистема понесла значительные потери из-за обстрелов. В результате было потеряно около 9 гигаватт мощностей, что составляет примерно половину прошлогоднего пикового потребления зимой.

Этот дефицит круглосуточно и существенно влияет на возможности обеспечения электроэнергией всей страны. Несколько ключевых факторов влияют на необходимость отключения света ночью:

отсутствие солнечной генерации: солнечные электростанции, которые днем снабжают энергосистему чистыми киловаттами, ночью не работают. Это уменьшает общее доступное количество электроэнергии;

гидроэлектростанции: ночью гидроэлектростанции закачивают воду для дальнейшего использования, что требует значительного количества электроэнергии. Это дополнительная нагрузка на энергосистему;

ночью гидроэлектростанции закачивают воду для дальнейшего использования, что требует значительного количества электроэнергии. Это дополнительная нагрузка на энергосистему; ночное потребление: из-за отключения света в течение дня многие потребители переносят свои бытовые дела на ночь. Ночью работают холодильники в супермаркетах, бойлеры, стиральные машины и другие бытовые приборы, что увеличивает потребление электроэнергии.

В последнее время в интернете распространяются скриншоты, якобы свидетельствующие об экспорте электроэнергии из Украины в Европу. Однако это дезинформация, являющаяся частью российских информационно-психологических операций (ИПСО). На самом деле, никакого экспорта не происходит.

Технические перетоки электроэнергии означают, что электричество может заходить в энергосистему Украины, но не остается в нем. С 12 мая Украина вообще не экспортирует электроэнергию.

Пока украинская энергосистема работает в постоянном напряжении, пытаясь обеспечить население электроэнергией в таких сложных условиях. Европейские страны помогают Украине с энергоснабжением, что позволяет поддерживать стабильную работу энергосистемы.

Чтобы убедиться в этом, можно проверить сайт ENTSO-E в специальной вкладке Scheduled Commercial Exchanges, где отображаются торговые операции. Там видно, что из Украины в Европу не поступает электроэнергия, а наоборот европейские страны помогают Украине.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ближайшее время в украинской энергосистеме ожидается улучшение ситуации. Этому будет способствовать сокращение сроков ремонта энергооборудования для подготовки его к осенне-зимнему периоду.

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