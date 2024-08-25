Отключение света 25 августа: ситуация может измениться в любой момент

В Украине 25 августа отключения электроэнергии не планируются, но ситуация может измениться при резком росте потребления. Энергосистема остается уязвимой из-за последствий российских атак, поэтому украинцев призывают ответственно использовать электроприборы.

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Об этом сообщило "Укрэнерго". Согласно официальным данным, в этот день ограничения на потребление электроэнергии не планируются, и графики отключений света не будут действовать.

Это решение стало возможным благодаря стабилизации энергосистемы Украины, постепенно восстанавливающейся после восьми массированных атак России. Однако ситуация остается непредсказуемой, и в случае резкого увеличения потребления электроэнергии ограничения могут быть введены в короткие сроки.

Важность ответственного потребления энергии

Несмотря на отсутствие запланированных отключений, энергетики призывают украинцев пользоваться мощными электроприборами в дневные часы – с 10.00 до 16.00. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему в вечерние часы, когда потребление электроэнергии традиционно растет.

Как объясняют специалисты, энергосистема Украины все еще остается уязвимой, поскольку продолжаются аварийные и плановые ремонты на энергообъектах. Возникающий в системе дефицит мощности требует особого внимания как от потребителей, так и от энергетиков.

Будущее: отключение света в отопительный сезон

По прогнозам, начиная с середины октября графики отключений электроэнергии могут вернуться. Основной причиной этого станет начало отопительного сезона, что приведет к существенному увеличению потребления электроэнергии. Зимний период традиционно является временем пиковых нагрузок на энергосистему, поскольку люди активно используют электроотопление и включают свет через короткий световой день. Из-за последствий российских атак на энергообъекты украинская энергосистема не сможет полностью покрыть растущее потребление, что потребует введения почасовых отключений.

По информации компании ДТЭК, в октябре украинцев может ожидать возвращение графиков отключений. Это обусловлено тем, что с началом холодов растет нагрузка на энергосистему, а возможность новых атак на энергетические объекты только усугубляет эту угрозу. Кроме того, в условиях резкого похолодания потребление электроэнергии будет расти еще больше.

Июльское облегчение и угрозы летней жары

Интересно, что в конце июля понижение температуры помогло уменьшить нагрузку на энергосистему. Как отметил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, это снижение оказалось более значимым для системы, чем возобновление работы одного из атомных блоков. Снижение температуры уменьшило нагрузку на 2 ГВт, тогда как ввод атомного блока прибавил лишь 0,8 ГВт к мощности.

В то же время, жара значительно увеличивает нагрузку на энергосистему, ведь с повышением температуры больше людей включают кондиционеры и другие системы охлаждения. Это приводит к резкому росту потребления электроэнергии и, как следствие, к возможным отключениям, даже в дневное время. Украинцам рекомендуется использовать кондиционеры умеренно и в энергосберегающем режиме, чтобы поддерживать стабильность энергосистемы.

Роль импорта и возобновляемых источников энергии

Учитывая дефицит электроэнергии, Украина активно использует импорт электроэнергии из Европы. Максимальный объем импорта из ЕС может достигать 1,7 ГВт, что частично компенсирует нехватку мощности. Однако этого все равно недостаточно в пиковые моменты, что заставляет операторов вводить временные отключения электричества.

В самые жаркие часы суток с 12:00 до 16:00 значительную роль в обеспечении электроэнергией играют солнечные электростанции, которые производят до 18% всей электроэнергии страны. Это существенно облегчает нагрузку на энергосистему, но только при условии, что жара не достигает экстремальных значений.

Рекомендации по использованию кондиционеров

Для сохранения стабильности энергосистемы Омельченко отмечает необходимость ответственного использования кондиционеров. Включать их следует только тогда, когда это действительно нужно. Если все кондиционеры одновременно включаются на максимальную мощность, это может привести к дополнительным отключениям электроэнергии даже днем. Эксперты советуют использовать кондиционеры в энергосберегающем режиме и выключать их, когда помещения покидают.

Закрытие штор на окнах для уменьшения температуры в комнате до включения кондиционера также является эффективным способом понижения нагрузки на энергосистему. Это простое решение может снизить температуру на 5-7 градусов, что существенно снизит потребность в использовании кондиционера на высокой мощности.

Промышленные и бытовые кондиционеры: воздействие на энергосистему

Важно понимать, что одновременное использование миллионов бытовых кондиционеров создает огромную нагрузку на энергосистему. Каждый бытовой кондиционер потребляет около 1 кВт·ч, и в масштабах страны это может привести к существенным проблемам. Промышленные кондиционеры и холодильники действительно потребляют больше электроэнергии, чем бытовые, но совокупный эффект одновременного использования бытовых кондиционеров также является значительным фактором нагрузки на энергосистему.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что отключения электроэнергии могут прекратиться уже на следующей неделе при отсутствии форс-мажорных обстоятельств, таких как новые обстрелы энергообъектов или продолжительная жара. Завершение ремонтов на части атомных блоков и понижение температуры воздуха могут существенно облегчить ситуацию, освободив около 2 ГВт мощности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в последние дни в Украине снова начались стабилизационные отключения электроэнергии, но скоро их удастся избежать благодаря досрочному завершению планового ремонта атомного блока. Его уже подключили к энергосистеме страны.

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