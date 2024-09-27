Осталось только 4 дня: кому будут начислять субсидию на коммуналку по-новому

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) планирует провести перерасчет жилищных субсидий на предстоящий отопительный сезон. Некоторым группам населения, чтобы его получить, придется самостоятельно обращаться за назначением помощи. Это можно сделать лично, онлайн или по почте.

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Об этом сообщили в ПФУ. В фонде отметили, что для большинства украинцев такой перерасчет состоится в автоматическом режиме, а также автоматически будут перечислены субсидии для домохозяйств, выплаты которых в летний период составляли 0 грн.

Впрочем, определенным категориям граждан придется обратиться за назначением субсидии. К этой группе людей относятся лица, которые:

не были получателями этой помощи от государства и только планируют его получить.

получали жилищную субсидию и у них произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства.

имели задолженность, которую удалось погасить/оформить договор реструктуризации.

Подать документы на получение субсидии можно несколькими способами.

лично: в сервисном центре Пенсионного фонда через уполномоченных должностных лиц территориальных общин или Центры предоставления административных услуг;

почтой: написав письмо в территориальный орган фонда

онлайн: на сайте ПФУ, в мобильном приложении "Пенсионный фонд";

на портале "Дія": выбрав соответствующую функцию "Заявление на субсидию".

Период подачи документов начинается с 1 октября. Если это сделать до 30 ноября (включительно) субсидию назначат с начала отопительного периода. Если документы будут поданы с 1 декабря, субсидию назначат с месяца, в котором состоялось обращение.

В то же время в Украине разработали законопроект о лишении граждан льгот на жилищно-коммунальные услуги в случае задолженности, имеющей целью обеспечить финансовую дисциплину среди получателей. Субсидии остаются основным инструментом государственной поддержки, направленным на домохозяйства, платящие за услуги больше установленного норматива.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют лишать граждан льгот на жилищно-коммунальные услуги в случае задолженности, имеющей целью обеспечить финансовую дисциплину среди получателей. Субсидии остаются основным инструментом государственной поддержки, направленным на домохозяйства, платящие за услуги больше установленного норматива.

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