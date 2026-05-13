Объявили аварийные отключения, но локально: где в Украине выключают свет 13 мая
В Коломыйском районе Ивано-Франковской области 13 мая объявлены аварийные отключения электроэнергии. Это означает, что свет выключают не по графикам, без заблаговременного предупреждения.
Об этом сообщило "Прикарпатьеоблэнерго". "В Коломыйском районе – аварийные отключения. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Если по вашему адресу нет света, вы можете узнать причину или подать заявку об отсутствии электроэнергии с помощью дистанционных сервисов", – заявили в облэнерго.
В то же время, по данным "Укрэнерго", в целом графиков отключения света в Украине не ожидается. Однако энергетики предупредили, что на Ивано-Франковщине есть обесточивание не только в Коломыйском районе.
В частности, из-за дождя и сильных порывов ветра еще утром были полностью или частично обесточены 6 населенных пунктов в Ивано-Франковской области. Ремонтные бригады облэнерго сразу начали заниматься восстановлением поврежденных линий. Кроме того, обесточивание из-за боевых действий и вражеских атак уже традиционно были зафиксированы в прифронтовых областях, а также на Полтавщине.
Потребление электроэнергии одновременно возросло – из-за облачной погоды почти на всей территории Украины. Это обусловило низкую эффективность бытовых солнечных электростанций, пояснили в "Укрэнерго".
"Учитывая погодные условия, сегодня в течение всех суток есть необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами с 18:00 до 22:00", – предупредили энергетики.
Они также напомнили, что ситуация в энергосистеме может быстро меняться. Чтобы быть в курсе важного, следует следить за сообщениями на официальных страницах своих облэнерго, в частности официальных сайтах:
Будут ли отключения света летом-2026
Летом потребители электроэнергии в Украине могут столкнуться с ограничениями электроснабжения, если ухудшатся погодные условия или возобновится массированный ракетный террор со стороны РФ. Однако существуют реальные шансы пережить лето с незначительными потерями для энергосети, считает энергетический эксперт Геннадий Рябцев.
По его словам, в случае аномальной жары или длительной облачности промышленность может периодически переводиться на графики ограничения мощности. Специалист отметил, что в течение последних двух месяцев уже трижды фиксировалось срабатывание аварийной защиты оборудования, что заставляло энергетиков прибегать к экстренным отключениям в определенных областях.
"Отключения света не планируются, но они возможны в случае, когда одновременно сработают различные факторы. Например очередная массированная атака плюс плохая погода", – отметил эксперт.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине проверили отключения света. Госэнергонадзор выяснил истинные причины обесточиваний в январе-марте 2026 года.
