Объявили аварийные отключения, но локально: где в Украине выключают свет 13 мая

В Коломыйском районе Ивано-Франковской области 13 мая объявлены аварийные отключения электроэнергии. Это означает, что свет выключают не по графикам, без заблаговременного предупреждения.

Видео дня

Об этом сообщило "Прикарпатьеоблэнерго". "В Коломыйском районе – аварийные отключения. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Если по вашему адресу нет света, вы можете узнать причину или подать заявку об отсутствии электроэнергии с помощью дистанционных сервисов", – заявили в облэнерго.

В то же время, по данным "Укрэнерго", в целом графиков отключения света в Украине не ожидается. Однако энергетики предупредили, что на Ивано-Франковщине есть обесточивание не только в Коломыйском районе.

В частности, из-за дождя и сильных порывов ветра еще утром были полностью или частично обесточены 6 населенных пунктов в Ивано-Франковской области. Ремонтные бригады облэнерго сразу начали заниматься восстановлением поврежденных линий. Кроме того, обесточивание из-за боевых действий и вражеских атак уже традиционно были зафиксированы в прифронтовых областях, а также на Полтавщине.

Потребление электроэнергии одновременно возросло – из-за облачной погоды почти на всей территории Украины. Это обусловило низкую эффективность бытовых солнечных электростанций, пояснили в "Укрэнерго".

"Учитывая погодные условия, сегодня в течение всех суток есть необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, максимально ограничьте пользование мощными электроприборами с 18:00 до 22:00", – предупредили энергетики.

Они также напомнили, что ситуация в энергосистеме может быстро меняться. Чтобы быть в курсе важного, следует следить за сообщениями на официальных страницах своих облэнерго, в частности официальных сайтах:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Будут ли отключения света летом-2026

Летом потребители электроэнергии в Украине могут столкнуться с ограничениями электроснабжения, если ухудшатся погодные условия или возобновится массированный ракетный террор со стороны РФ. Однако существуют реальные шансы пережить лето с незначительными потерями для энергосети, считает энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

По его словам, в случае аномальной жары или длительной облачности промышленность может периодически переводиться на графики ограничения мощности. Специалист отметил, что в течение последних двух месяцев уже трижды фиксировалось срабатывание аварийной защиты оборудования, что заставляло энергетиков прибегать к экстренным отключениям в определенных областях.

"Отключения света не планируются, но они возможны в случае, когда одновременно сработают различные факторы. Например очередная массированная атака плюс плохая погода", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине проверили отключения света. Госэнергонадзор выяснил истинные причины обесточиваний в январе-марте 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!