Обстреливают Украину, а сами неделю без света и отопления: россиян настигла коммунальная "карма"

Пока Россия пытается погрузить Украину во тьму и холод, регулярно обстреливая критические объекты энергетической инфраструктуры, жители этой страны сами прозябают без электричества, отопления и газа. В частности, без коммунальных благ уже неделю живут жители Рязанской области.

Видео дня

Об этом сообщают росСМИ. Коммунальный коллапс охватил десятки населенных пунктов Клепиковского района, который населяют более 20 тысяч человек и крупнейшего по площади в регионе.

Местные жители бьют тревогу в соцсетях и на странице местного губернатора Павла Малкова. Еще 14 января люди жаловались на отсутствие коммунальных услуг в Алексеевском сельском поселении, включая деревни Викулово, Ломакино, Волчково, Ужищево, Мелюшево, Ильино и множество других.

"С 9 января без электричества! Люди без воды, газа, света, отопления. Все замерзают!" – писали жители.

Также, по их словам, в районе пропала связь — у людей разрядились телефоны и им невозможно дозвониться. "Нет связи. В деревнях нет магазинов (в некоторых), приезжает автолавка… А по такой дороге она не проедет. Легковые машины не проезжают. Так что люди еще и без еды скоро останутся", – жалуются жители.

В местном "Рязаньэнерго" заявили, что работают над устранением перебоев электричества в "круглосуточном режиме", выделив на это 14 бригад и 20 единиц спецтехники. Отключения отопления объясняют авариями на энергообъектах вследствие ухудшения погоды – на район дважды обрушивались волны мощного снегопада и ледяного дождя.

"Энергетики уже восстанавливали электроснабжение в Колесниковском и Алексеевском с. п., однако фиксировались повторные обрывы проводов линий электропередачи из-за многочисленных падений деревьев, не выдержавших нагрузки мокрого снега. Также сроки восстановления зависят от труднодоступности мест повреждений и их характера. Чтобы минимизировать паузы в подаче электричества, в населенные пункты направили резервные источники электроснабжения", — заявляли в "Рязаньэнерго".

Но после обещаний восстановить подачу света в кратчайшие сроки местным жителям дали электроэнергию на сутки. Соответствующие жалобы начали вновь появляться в соцсетях 16 января.

Утром 16 января из-за "технологического нарушения" электричество также пропало на пятнадцати улицах Рязани. "Бригады осуществляют локализацию поврежденного участка сети для восстановления электроснабжения потребителей", – сообщили местные энергетики.

Ранее OBOZ.UA также сообщал, что в ряде районов Республики Саха (Якутия) почти исчерпались запасы угля для отопления. Речь идет о шести районах, где поставки топлива не удается возобновить, а котельные работают на пределе возможностей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!