Новый тариф на электроэнергию в Украине: министр энергетики рассказал, как посчитали и когда могут повышать

В Украине тариф на электроэнергию не будут пересматривать до 1 мая 2025 года. То есть последующее повышение цены возможно только после указанной даты. В то же время действующий тариф в 4,32 грн рассчитан, учитывая стоимость генерации электроэнергии атомными и гироэлектростанциями.

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Об этом говорится в ответе министра энергетики Германа Галущенко на запрос нардепа Алексея Кучеренко. Документ опубликовал на своей странице в Facebook парламентарий.

"Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей согласно Постановлению №632 утверждена до 30.04.2025. То есть до окончания осенне-зимнего периода 2024/2025 годов тариф на электроэнергию для бытовых потребителей пересматриваться не будет ", – говорится в ответе министра энергетики.

Кроме того, он также отметил, что тариф в 4,32 грн за кВт*ч формировался с учетом себестоимости электроэнергии, произведенной "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго". Она составляет 1,7 грн (это только генерация). На самом деле украинцы также потребляют импортируемую электроэнергию, ток, сгенерированный ветровыми и солнечными станциями, тепловую генерацию.

Кроме того, еще 0,65 грн за кВт*ч нужно платить за передачу "Укрэнерго", 1,88 грн – тариф на распределение (без прибыли), 0,11 грн – тариф на поставку (также без прибыли). В сумме и получился действующий тариф на электроэнергию.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине за последние два месяца в десятках городов были пересмотрены тарифы на водоснабжение. Из-за повышения зарплат, удорожания электроэнергии, реагентов, ремонтных работ приходится также поднимать цены на коммунальные услуги. Особенно критична ситуация в небольших городах. Там себестоимость воды в разы выше, потому что воду приходится доставлять сравнительно малому количеству потребителей.

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