Новый тариф на электроэнергию в Украине: кто сможет платить 2,64 грн за каждый кВт*ч

В Украине изменили тариф на электроэнергию для тех, кто использует отопительный ток. Если раньше такие потребители могли платить по 2,64 грн за кВт*ч только если использовали за месяц до 2000 кВт*ч (если больше – за весь объем должны платить по обычному тарифу 4,32 грн), то по новым правилам лимит отменили.

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Однако для того чтобы иметь льготный тариф, недостаточно установить электрический обогреватель. Для этого в паспорте на квартиру или дом должно быть указано в качестве отопительного типа – электрическое. "Нужно понимать, если в частном доме просто отсутствует печное отопление или газовый котел, камин и т.д., а фактически есть только электрокотел, или когда в многоквартирном доме отсутствует централизованное отопление по каким-то причинам и люди сделали себе "теплые полы", но не соблюдали установленный порядок. обустройство электрообогрева, то для них эти льготные цены не будут действовать", – говорится в разъяснении директора ООО "Волыньэлектрозбыт" Оксаны Гентиш.

То есть в техническом паспорте следует сделать примечание о том, что этот объект оснащен электрическим котлом. Далее с этим документом с отметкой нужно идти в местный РЭС или в областной РЭС с просьбой использовать льготный тариф при начислении платежек.

Тариф на электроэнергию

Отметим: украинцы, установившие двухзонный счетчик, в ночной период могут платить за свет по тарифу 2,16 грн за кВт*ч, даже если не переходили на особый тариф.

Так, в Украине любой потребитель электроэнергии имеет право купить многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Как говорится в материале OBOZ.UA, например, с двухзонным счетчиком в период с 23.00 до 7.00 платить за электроэнергию можно по тарифу в 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

Как сообщают на сайте одного из поставщиков, в дневное время (с 7:00 до 23:00) тариф не изменится. В ночное время (с 23:00 до 07:00) за электроэнергию можно будет платить со скидкой в 50%.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ для большинства потребителей останется на уровне 7,96 грн /куб. Коммунальные тарифы не будут просматриваться как минимум до конца отопительного сезона.

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