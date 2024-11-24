Новые графики отключения света на 25 ноября: в какие часы не будет электричества

В понедельник, 25 ноября, в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. В частности стало известно, по какому графику будут отключать свет в Киеве и области, на Днепропетровщине и Одесщине.

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Об этом сообщили в ДТЭК. Как отметили в "Укрэнерго", будет применена одна очередь отключений с 14:00 до 20:00.

Отмечается, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 17 ноября

В "Укрэнерго" также добавили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование

"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", – резюмировали в "Укрэнерго".

Накануне, 24 ноября, в Министерстве энергетики сообщили, что для предприятий критической инфраструктуры и предприятий, импортирующих более 80% от необходимой им электроэнергии, свет не будут отключать. В учреждении напомнили, что ограничения электроэнергии применяются из-за последствий очередной массированной атаки по объектам энергетической инфраструктуры в разных регионах страны 17 ноября.

Учитывая это, украинцев призвали рационально использовать электроэнергию, ведь экономное потребление уменьшит нагрузку на энергосистему. В Минэнерго посоветовали искать актуальные графики отключений на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 24 ноября, в Одессе произошло ЧП. Там сотрудники ГСЧС спасли детей, которые при отключении света застряли на аттракционе.

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