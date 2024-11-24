Новые графики отключения света на 25 ноября: в какие часы не будет электричества
В понедельник, 25 ноября, в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. В частности стало известно, по какому графику будут отключать свет в Киеве и области, на Днепропетровщине и Одесщине.
Об этом сообщили в ДТЭК. Как отметили в "Укрэнерго", будет применена одна очередь отключений с 14:00 до 20:00.
Отмечается, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 17 ноября
В "Укрэнерго" также добавили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование
"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", – резюмировали в "Укрэнерго".
Накануне, 24 ноября, в Министерстве энергетики сообщили, что для предприятий критической инфраструктуры и предприятий, импортирующих более 80% от необходимой им электроэнергии, свет не будут отключать. В учреждении напомнили, что ограничения электроэнергии применяются из-за последствий очередной массированной атаки по объектам энергетической инфраструктуры в разных регионах страны 17 ноября.
Учитывая это, украинцев призвали рационально использовать электроэнергию, ведь экономное потребление уменьшит нагрузку на энергосистему. В Минэнерго посоветовали искать актуальные графики отключений на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения:
Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 24 ноября, в Одессе произошло ЧП. Там сотрудники ГСЧС спасли детей, которые при отключении света застряли на аттракционе.
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