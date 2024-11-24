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Новые графики отключения света на 25 ноября: в какие часы не будет электричества

Анна Павлова
Коммуналка
3 минуты
879
Массовые отключения света в Украине

В понедельник, 25 ноября, в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. В частности стало известно, по какому графику будут отключать свет в Киеве и области, на Днепропетровщине и Одесщине.

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Об этом сообщили в ДТЭК. Как отметили в "Укрэнерго", будет применена одна очередь отключений с 14:00 до 20:00.

Новые графики отключения света на 25 ноября: в какие часы не будет электричества
Новые графики отключения света на 25 ноября: в какие часы не будет электричества
Новые графики отключения света на 25 ноября: в какие часы не будет электричества

Отмечается, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время ракетно-дроновой атаки 17 ноября

В "Укрэнерго" также добавили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование

"Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в вашем регионе узнайте на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", – резюмировали в "Укрэнерго".

Накануне, 24 ноября, в Министерстве энергетики сообщили, что для предприятий критической инфраструктуры и предприятий, импортирующих более 80% от необходимой им электроэнергии, свет не будут отключать. В учреждении напомнили, что ограничения электроэнергии применяются из-за последствий очередной массированной атаки по объектам энергетической инфраструктуры в разных регионах страны 17 ноября.

Учитывая это, украинцев призвали рационально использовать электроэнергию, ведь экономное потребление уменьшит нагрузку на энергосистему. В Минэнерго посоветовали искать актуальные графики отключений на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 24 ноября, в Одессе произошло ЧП. Там сотрудники ГСЧС спасли детей, которые при отключении света застряли на аттракционе.

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