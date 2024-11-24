Некоторым украинцам 24 ноября отключат электроэнергию: кого оставят со светом

В воскресенье, 24 ноября, в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Но для предприятий критической инфраструктуры и предприятий, импортирующих более 80% требуемой им электроэнергии, свет не будут отключаться.

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Об этом сообщили в Министерстве энергетики. В учреждении напомнили, что ограничения электроэнергии применяются из-за последствий очередной массированной атаки по объектам энергетической инфраструктуры в разных регионах страны 17 ноября.

Учитывая это, украинцев призвали рационально использовать электроэнергию, ведь экономное потребление уменьшит нагрузку на энергосистему. В Минэнерго посоветовали искать актуальные графики отключений на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Впрочем, накануне в "Укрэнерго" предупредили, что в Украине будет действовать одна очередь отключений: с 14:00 до 18:00. Время применения и объем ограничений в течение суток могут изменяться.

Кроме того, за прошедшие сутки было возобновлено питание для 39 358 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий. В течение 24 ноября прогнозируется импорт тока из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 11 606 МВт*ч и мощностью 711 МВт.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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