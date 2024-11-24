Некоторым украинцам 24 ноября отключат электроэнергию: кого оставят со светом
В воскресенье, 24 ноября, в Украине будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Но для предприятий критической инфраструктуры и предприятий, импортирующих более 80% требуемой им электроэнергии, свет не будут отключаться.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики. В учреждении напомнили, что ограничения электроэнергии применяются из-за последствий очередной массированной атаки по объектам энергетической инфраструктуры в разных регионах страны 17 ноября.
Учитывая это, украинцев призвали рационально использовать электроэнергию, ведь экономное потребление уменьшит нагрузку на энергосистему. В Минэнерго посоветовали искать актуальные графики отключений на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения:
Впрочем, накануне в "Укрэнерго" предупредили, что в Украине будет действовать одна очередь отключений: с 14:00 до 18:00. Время применения и объем ограничений в течение суток могут изменяться.
Кроме того, за прошедшие сутки было возобновлено питание для 39 358 потребителей, которые были обесточены в результате боевых действий. В течение 24 ноября прогнозируется импорт тока из Польши, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдовы общим объемом 11 606 МВт*ч и мощностью 711 МВт.
Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.
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