Ни у одной страны не было таких вызовов: Россия устроила более 30 массированных атак на энергетику Украины

За три года полномасштабной российской агрессии энергетическая инфраструктура столкнулась с беспрецедентными вызовами. За эти годы враг нанес более 30 массированных комплексных атак по энергообъектам.

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Об этом на третью годовщину Великой войны заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. На своей странице в Facebook он напомнил, что 24 февраля 2022 Украина планово отсоединилась от энергосистем России и Беларуси и с тех пор к ней уже не вернулась, поскольку 16 марта присоединилась к европейской системе.

"Россия же прибегла к безумному энергетическому террору, пытаясь погрузить нас в темноту. Украинская энергетика стала целью российских террористических атак с первых дней широкомасштабного вторжения. За эти три года Россия нанесла более 30 массированных комплексных атак по объектам украинской энергетической инфраструктуры, общий ущерб от которых составляет миллиарды долларов", – отметил Галущенко.

Министр отметил, что такие атаки включают 100-300 различных средств поражений, одновременно атакующих объекты электрогенерации, подстанции, линии электропередачи, газовую инфраструктуру. Кроме того, РФ продолжает ежедневно точечно обстреливать энергетику, в том числе объекты, критичные для работы АЭС, и создает угрозу ядерной катастрофы. Также было оккупировано 18 ГВт генерации, включая ГЭС, ТЭС и Запорожскую АЭС.

"Ни одна энергосистема мира не имела таких вызовов. Но, несмотря на безудержное желание России уничтожить нашу инфраструктуру, украинская энергосистема остается целостной и функционирует. И у нас есть свет, у нас есть тепло", – подчеркнул Геращенко.

Удержаться за эти годы украинская энергосистема смогла благодаря работе энергетиков – и тех, кто круглосуточно ремонтировал поврежденную инфраструктуру, и тех, кто отдал свою жизнь, защищая Украину в рядах ВСУ. Также поддерживать устойчивость и восстановление энергосектора помогали страны-партнеры. Сейчас Украина усиливает свою энергетическую независимость :

1 января 2025 г. остановила транзит российского газа своей территорией;

совместно с американскими партнерами разрушила российскую монополию на производство ядерного топлива для реакторов типа ВВЭР-440;

продолжает интеграцию в европейские энергетические рынки:

приняла REMIT;



развивает интерконнекторы;



осуществляет сертификацию оператора газовых хранилищ "Укртрансгаз" в соответствии с европейскими правилами;



в феврале первое экспортировало в ЕС трубопроводный биометан.

Это подтвердили и в "Укрэнерго". В компании напомнили, что в 2024 году ее специалисты установили абсолютный рекорд: перевезли, установили и подключили мощный автотрансформатор за 21 день. С начала полномасштабного вторжения было заменено столько автотрансформаторов, сколько насчитывается в высоковольтных сетях двух соседних европейских стран в целом.

"Украинская энергетика с первых дней войны подвергается многочисленным атакам со стороны агрессора, на уничтожение украинской энергосистемы он не жалеет ракет и дронов. Несмотря на попытки россиян погрузить нас в темноту, украинские энергетики демонстрируют чрезвычайную эффективность в восстановлении энергетической инфраструктуры, чтобы в наших домах было светло", – отметили в НЭК.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ракетно-дроновые атаки России на объекты газодобычи в Украине привели к сокращению его объемов на 40%. Поэтому Украина планирует импортировать в феврале и марте до 800 млн кубометров газа.

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