Нет ни одной станции без повреждений: в "Укргидроэнерго" рассказали о состоянии Киевской ГЭС после атаки РФ

Россия активно пытается уничтожить украинскую энергосистему, и с этой целью наносит ракетные удары по энергетической инфраструктуре. Поэтому в Украине не осталось неповрежденных станций "Укргидроэнерго".

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Об этом сообщили в "Укргидроэнерго". В общей сложности, по словам генерального директора Игоря Сироты, с начала полномасштабного вторжения по гидростанциям было нанесено около 130 ударов.

"На сегодняшний день нет ни одной станции Укргидроэнерго, которая бы не получила повреждений. По станциям "Укргидроэнерго" с начала полномасштабного вторжения было нанесено около 130 ударов. В настоящее время потеряна Каховская ГЭС, Днепровская ГЭС не работает. Другие ГЭС и ГАЭС компании сейчас находятся в процессе восстановления", – сказал Сирота.

Он отметил, что по состоянию на 28 августа продолжается разбор завалов на Киевской ГЭС, которой 26 августа РФ нанесла ряд ударов дронами-камикадзе. Поэтому даже оценить все технические последствия и сроки, необходимые для устранения повреждений, пока невозможно. Но хорошо, что во время атаки на станцию ни один сотрудник ГЭС не пострадал, поскольку все они соблюдают меры безопасности и на момент атаки находились в укрытиях.

"Ключевая задача компании к началу осенне-зимнего периода максимально восстановить утраченные мощности. Однако восстановление пока требует как финансового и человеческого ресурса, так и времени, поскольку на станциях компании оборудование нелинейно и требует длительного времени для изготовления. "Укргидроэнерго" потеряло более 40% генерации Однако гидрогенерация продолжает обеспечивать энергосистему балансирующими мощностями на сколько сейчас это возможно", – добавил Игорь Сирота.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Каневскую гидроаккумулирующую электростанцию могут переместить под землю, чтобы сделать ее недостижимой для врага и обеспечить устойчивость энергосистемы. Это решение направлено на повышение безопасности и надежности энергетической системы страны.

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