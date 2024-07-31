В Украине задумали необыкновенную большую стройку: где может появиться ГЭС под землей

Украина планирует переместить Каневскую гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) под землю, чтобы сделать ее недостижимой для врага и обеспечить устойчивость энергосистемы. Это решение направлено на повышение безопасности и надежности энергетической системы страны.

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Об этом сообщил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в комментарии СМИ. Он отметил необходимость строительства устойчивой инфраструктуры для обеспечения надежности энергетической системы Украины.

В рамках этих мер было принято решение внести изменения в проект строительства Каневской ГАЭС с целью перемещения под землю. Это решение призвано оградить объект от возможных атак и обеспечить его бесперебойную работу в условиях современных вызовов.

"Мы вносим изменения в проект строительства Каневской ГАЭС. Она должна быть недосягаемой для врага. Поэтому есть планы построить ее под землей ", – отметил он.

По словам Игоря Сироты, наибольшие вызовы для энергетиков сегодня заключаются в быстром восстановлении, защите объектов и планировании на перспективу. В условиях постоянной угрозы атаки критически важно создавать инфраструктуру, которая сможет выдержать любые удары. "Должны строить такую инфраструктуру, чтобы она была устойчива", - подытожил гендиректор Укргидроэнерго.

Каневская ГАЭС является важной составляющей энергетической системы Украины. Ее основная задача состоит в регулировании частоты и мощности в энергосистеме, что способствует стабильности и надежности электроснабжения. Перемещение станции под землю не только повысит ее защищенность, но обеспечит стабильную работу в условиях постоянных обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на значительное улучшение ситуации со светом, энергетики советуют украинцам не продавать генераторы. Ведь с большой вероятностью потребность в них еще возникнет.

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