Некоторым украинцам разрешают платить за газ меньше, чем указано в платежке: кто получит скидку
Клиенты "Нафтогаза" могут снизить свой счет за газ, получив скидку в 1%. Для этого им нужно вовремя рассчитываться с компанией –до 15-го числа каждого месяца. Таким образом, в мае для получения скидки осталось меньше 2-х полных суток.
Об скидке рассказали в самом "Нафтогазе". Отметив: дисконт будет применен автоматически в следующем расчетном месяце. При этом саму скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.
"Платите за потребленный газ вовремя. Каждая выплаченная гривня – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – напомнили в компании.
Сколько получится сэкономить
В настоящее время клиенты "Нафтогаза" платят за газ 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за май нужно будет заплатить 78,8 грн.
Со скидкой же эта сумма составит 78,01 грн. Т.е. на 79 коп. меньше.
Впрочем, следует помнить:размер скидки "в деньгах" зависит от объема потребленного газа. Т.е., чем большей будет сумма в платежке, тем большей будет и скидка.
Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.
Сколько украинцы будут платить за газ за май
В целом же до конца апреля 2025 года тариф на газ для населения в Украине останется на прежнем уровне. "Как и в предыдущие два сезона, стоимость газа для населения не возрастет. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили. В зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн", – рассказали аналитики ГазПравды.
В то же время из-за того, что в стране нет единого тарифа на газ, поставщики могут выставлять собственные расценки. По данным аналитиков, они составляют:
- "ЭРУ Людям" – в 7,7 грн за кубометр;
- "Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;
- "ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;
- "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;
- "Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;
- "Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;
- "Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;
- "Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;
- "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;
- "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;
- "Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;
- "Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, решение о повышении тарифа на электроэнергию в Украине может быть принято в течении месяца. Обсуждать же эту тему во власти начали в связи с российскими обстрелами украинской энергосистемы, которые принесли ей огромные убытки – большие, чем во время первой волны массированных ударов в 2022-2023 годах.
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