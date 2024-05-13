Некоторым украинцам разрешают платить за газ меньше, чем указано в платежке: кто получит скидку

Клиенты "Нафтогаза" могут снизить свой счет за газ, получив скидку в 1%. Для этого им нужно вовремя рассчитываться с компанией –до 15-го числа каждого месяца. Таким образом, в мае для получения скидки осталось меньше 2-х полных суток.

Об скидке рассказали в самом "Нафтогазе". Отметив: дисконт будет применен автоматически в следующем расчетном месяце. При этом саму скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

"Платите за потребленный газ вовремя. Каждая выплаченная гривня – это стабильное обеспечение голубым топливом украинцев и уплаченные налоги на поддержку экономики нашей страны", – напомнили в компании.

Сколько получится сэкономить

В настоящее время клиенты "Нафтогаза" платят за газ 7,96 грн за кубометр. То есть при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за май нужно будет заплатить 78,8 грн.

Со скидкой же эта сумма составит 78,01 грн. Т.е. на 79 коп. меньше.

Впрочем, следует помнить:размер скидки "в деньгах" зависит от объема потребленного газа. Т.е., чем большей будет сумма в платежке, тем большей будет и скидка.

Также стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа. А она разная в разных регионах.

Сколько украинцы будут платить за газ за май

В целом же до конца апреля 2025 года тариф на газ для населения в Украине останется на прежнем уровне. "Как и в предыдущие два сезона, стоимость газа для населения не возрастет. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили. В зависимости от поставщика стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн", – рассказали аналитики ГазПравды.

В то же время из-за того, что в стране нет единого тарифа на газ, поставщики могут выставлять собственные расценки. По данным аналитиков, они составляют:

"ЭРУ Людям" – в 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, решение о повышении тарифа на электроэнергию в Украине может быть принято в течении месяца. Обсуждать же эту тему во власти начали в связи с российскими обстрелами украинской энергосистемы, которые принесли ей огромные убытки – большие, чем во время первой волны массированных ударов в 2022-2023 годах.

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