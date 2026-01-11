УкраїнськаУКР
Некоторые украинцы могут получить 75% скидки на оплату коммуналки: кто и как оформить

В 2026 году участники боевых действий (УБД) имеют право на 75% скидки на жилищно-коммунальные услуги и оплату жилья в пределах социальных норм. Льгота распространяется также на членов семьи, проживающих вместе с УБД, но сверхурочное потребление оплачивается по полному тарифу.

Об этом говорится в статье 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", напоминают в Пенсионном фонде Украины. В 2026 году участники боевых действий имеют право на 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Важно, что скидка предоставляется только в пределах установленных социальных норм, а все, что потреблено сверх них, оплачивается по полному тарифу. Льгота охватывает как оплату жилья, так и основные коммунальные услуги. В 2026 году 75% скидки для УБД применяются к таким расходам:

  • пользование жильем (квартирная плата):
  • в пределах нормативной площади – 21 кв. м общей площади на каждого льготника, который постоянно проживает в помещении;
  • дополнительно 10,5 кв. м на семью.
  • коммунальные услуги:
  • газоснабжение;
  • электроснабжение;
  • водоснабжение и водоотведение;
  • вывоз бытовых отходов;
  • сжиженный баллонный газ для бытовых нужд в пределах норм потребления;
  • твердое или жидкое топливо для домохозяйств без центрального отопления, также в пределах установленных норм.

Таким образом, государство компенсирует большую часть базовых расходов на проживание, но не покрывает чрезмерное потребление ресурсов. Льготы в 2026 году предоставляются не только самому участнику боевых действий, но и членам его семьи, если они проживают вместе с льготником. В этот перечень входят:

  • муж или жена;
  • дети в возрасте до 18 лет;
  • неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I или II группы, а также лица с инвалидностью I группы;
  • лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и осуществляющее за ним уход (при условии, что оно не состоит в браке);
  • нетрудоспособные родители;
  • лица, находящиеся под опекой или попечительством участника боевых действий и проживающие вместе с ним.

Именно состав семьи и факт совместного проживания влияют на объем льготы и нормативы жилой площади. В Пенсионном фонде отмечают, что в 2026 году льготы не являются безлимитными. Если фактическое потребление электроэнергии, газа, воды или жилая площадь превышают установленные нормы, разницу придется оплачивать по полной стоимости.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в условиях периодических отключений электроэнергии украинцы должны уделять повышенное внимание и ответственно пользоваться электроприборами. В частности надо следить за состоянием защитных устройств, осмотрительно использовать резервные источники питания и отсоединять приборы во время отключений.

