Некоторые украинцы могут получить 75% скидки на оплату коммуналки: кто и как оформить

В 2026 году участники боевых действий (УБД) имеют право на 75% скидки на жилищно-коммунальные услуги и оплату жилья в пределах социальных норм. Льгота распространяется также на членов семьи, проживающих вместе с УБД, но сверхурочное потребление оплачивается по полному тарифу.

Важно, что скидка предоставляется только в пределах установленных социальных норм, а все, что потреблено сверх них, оплачивается по полному тарифу. Льгота охватывает как оплату жилья, так и основные коммунальные услуги. В 2026 году 75% скидки для УБД применяются к таким расходам:

пользование жильем (квартирная плата):

в пределах нормативной площади – 21 кв. м общей площади на каждого льготника, который постоянно проживает в помещении;

дополнительно 10,5 кв. м на семью.

коммунальные услуги:

газоснабжение;

электроснабжение;

водоснабжение и водоотведение;

вывоз бытовых отходов;

сжиженный баллонный газ для бытовых нужд в пределах норм потребления;

твердое или жидкое топливо для домохозяйств без центрального отопления, также в пределах установленных норм.

Таким образом, государство компенсирует большую часть базовых расходов на проживание, но не покрывает чрезмерное потребление ресурсов. Льготы в 2026 году предоставляются не только самому участнику боевых действий, но и членам его семьи, если они проживают вместе с льготником. В этот перечень входят:

муж или жена;

дети в возрасте до 18 лет;

неженатые совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I или II группы, а также лица с инвалидностью I группы;

лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и осуществляющее за ним уход (при условии, что оно не состоит в браке);

нетрудоспособные родители;

лица, находящиеся под опекой или попечительством участника боевых действий и проживающие вместе с ним.

Именно состав семьи и факт совместного проживания влияют на объем льготы и нормативы жилой площади. В Пенсионном фонде отмечают, что в 2026 году льготы не являются безлимитными. Если фактическое потребление электроэнергии, газа, воды или жилая площадь превышают установленные нормы, разницу придется оплачивать по полной стоимости.

